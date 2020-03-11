ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии COVID-19, передает DW. "Мы пришли к выводу, что ситуация с COVID-19 может быть охарактеризована, как пандемия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в среду, 11 марта.

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев смертей и затронутых стран увеличится.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Гебрейесус отметил, что заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 114 странах. По данным на 10 марта, во всем мире уже зарегистрировано 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более четырех тысяч из них завершились летальным исходом.