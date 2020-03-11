ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии COVID-19, передает DW. "Мы пришли к выводу, что ситуация с COVID-19 может быть охарактеризована, как пандемия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в среду, 11 марта.
Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.
По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев смертей и затронутых стран увеличится.
🚨 BREAKING 🚨— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A
Гебрейесус отметил, что заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 114 странах. По данным на 10 марта, во всем мире уже зарегистрировано 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более четырех тысяч из них завершились летальным исходом.
Наиболее сильно от вируса пострадали Китай, Южная Корея,Италия и Иран. Почти ежедневно к зонам риска причисляют все новые регионы. Гебрейесус подчеркнул, что объявление пандемии никак не изменит политику ВОЗ в борьбе с коронавирусом.