Майлис Репс: правительство может объявить чрезвычайную ситуацию

Министр образования Майлис Репс заявила, что утром 12 марта правительство взвесит возможность объявления чрезвычайной ситуации. Репс уточнила, что это позволит ввести единые правила для всех образовательных учреждений по проведению мероприятий, тестов и экскурсий, передает rus.err.ee.
"Эта возможность действительно завтра будет обсуждаться на заседании в 9 утра. Если такое решение будет принято, то мы сможем сказать, что можно , а чего нельзя делать", - сказала "Актуальной камере" министр.
Несколько источников, близких к правительству, подтвердили Äripäev, что некоторые министры в течение последних нескольких недель выдвигали предложения по введению чрезвычайного положения. Например, в этом пытаются убедить других членов правительства Урмас Рейнсалу из "Отечества" и министр финансов Мартин Хельме (EKRE).
Напомним, что сегодня вечером премьер-министр Юри Ратас попросил правление Рийгикогу дополнить завтрашнюю повестку дня, чтобы сделать на пленарном заседании политическое заявление. Подробнее об этом читайте здесь.