Больницам рекомендовали сделать запасы медикаментов

"Если у нас вдруг в больницу попадут 50 новых больных коронавирусом, и, возможно, мы можем их принять, подумайте, сколько у них контактов. Мы должны и им предоставить помощь и следить за их здоровьем. Так что всякие тесты, медикаменты и прочее у нас есть, но я не могу сказать хватит их на десять дней или на месяц, или больше, потому что все зависит от того, какие будут сдвиги в заболеваемости", - сказала ведущий специалист таллиннского Департамента социальной помощи и здравоохранения Эне Томберг.