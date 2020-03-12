Cоцдемы призывают правительство покрыть расходы всех находящихся в карантине

«Государство настоятельно советует людям, вернувшимся из очагов заражения, провести две недели дома. Особых проблем не вызывают ситуации, когда люди могут работать дистанционно из дома. В более сложном положении оказываются те, у кого характер работы предполагает нахождение на рабочем месте. Ясно, что очень многие работодатели не в состоянии или не готовы платить работникам зарплату за невыполненную работу. Предприятия, опасающиеся экономического спада, все больше следят за своими расходами», – отметил член партии Лаури Ляэнеметс.