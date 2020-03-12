Cоцдемы призывают правительство покрыть расходы всех находящихся в карантине

Парламентская фракция социал-демократов в среду обсудила ситуацию с ограничением распространения коронавируса в стране и пришла к выводу, что правительство должно послать ясный сигнал, что Больничная касса компенсирует расходы людей, которые из-за угрозы коронавируса должны провести две недели в карантине.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Социал-демократической партии.
«Государство настоятельно советует людям, вернувшимся из очагов заражения, провести две недели дома. Особых проблем не вызывают ситуации, когда люди могут работать дистанционно из дома. В более сложном положении оказываются те, у кого характер работы предполагает нахождение на рабочем месте. Ясно, что очень многие работодатели не в состоянии или не готовы платить работникам зарплату за невыполненную работу. Предприятия, опасающиеся экономического спада, все больше следят за своими расходами», – отметил член партии Лаури Ляэнеметс.
По его словам, человек, оставшийся без половины месячной зарплаты, оказывается в трудной ситуации: под угрозой содержание семьи, выплата кредитов и т.д. «Правительство должно решительно протянуть руку помощи и позволить находящимся в карантине людям брать больничный. Предпосылкой этого является соответствующее распоряжение Больничной кассе. Работники и работодатели ждут ясного сигнала, что Больничная касса оплатит дни, проведенные человеком в карантине. Это шаг защитил бы здоровье жителей Эстонии, что самое важное», – подчеркнул Ляэнеметс.
Заместитель председателя Социал-демократической партии также сказал, что поскольку данная мера поможет ограничить дальнейшее распространение вируса, то тем самым позволит государству в итоге сэкономить значительные средства.