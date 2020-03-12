Коронаконтролер пытается успокоить людей

С понедельника по всей Эстонии анализы на выявление коронавируса берут одетые во все белое медицинские сестры. Пробы берут у тех, кто вернулся из мест распространения или соприкасался с больными и у них проявились похожие на коронавирус симптомы, пишет Postimees.
В Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) каждый день для этого на посту одна медицинская сестра. Лечением она не занимается, поскольку ее основная задача – выехать на место, взять анализ и доставить его в лабораторию на исследование.
В среду в бригаду коронаконтроля была назначена руководитель бригады-медицинская сестра Ангела Аасанурм, которая к середине дня взяла один анализ: «Ездила в Хаапсалу, дорога была дальней, у человека средних лет проявились симптомы, и нужно было проверить». Проверку на коронавирус могут проводить работники скорой помощи, у которых имеется хотя бы образование медицинской сестры. Никто никого на дежурство в принудительном порядке не ставит: это происходит на добровольной основе и, по словам руководителя сестринского дела PERH Ольги Демидовой, все руководители бригад с этим согласились: «Они сами этого захотели. За это идет и доплата, поскольку работа сопряжена с риском».
Заразиться не боятся
Аасанурм не боится заразиться сама: «Я должна себя хорошо защитить и это наша работа. Контактные больные и раньше были в Эстонии». Беседа проходит в машине скорой помощи, едущей в сторону Саку.
После домашнего визита пробы отвозятся в лабораторию Департамента здоровья на анализ. Белый тюрбан, перчатки и защитная маска лежат в контейнере для опасных отходов: «Каждый костюм используется один раз». Она надевает комбинезон и снова отправляется в путь.
Люди, к которым приезжают, ничего необычного в белых защитных костюмах не видят, другое дело – прохожие на улице: «Если человек сам предполагает, что может быть носителем вируса, то он понимает, почему мы так выглядим. Но когда все только началось, сторонние наблюдатели, которые видели нас куда-то идущими, как бы это сказать… старались держаться от нас подальше».
Время тратится на поездку
Медсестре нужно ехать по новому адресу, дорога занимает время, которого достаточно для общения с журналистом. Дорога как раз занимает больше всего времени, а еще переодевание и доставка проб в больницу: «День получается насыщенным. Расстояния большие, мы реагируем на вызовы из Харьюмаа, Рапламаа и Ляэнемаа».
И хотя анализ берется быстро – нужно взять мазок из носа – часто приходится еще и успокаивать людей: «Эта тема слишком перенапряжена. Люди действительно очень боятся, и каждая новость добавляет страха». К счастью, увеличивается и объем знаний. По словам медсестры, важно понять, что вирусы есть разные, и обычный грипп тоже является вирусным заболеванием.