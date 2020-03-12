Чт, 12.03.2020
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Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в Монреале отменен

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в канадском Монреале отменен из-за угрозы коронавируса, передает Sports.ru.

Об этом сообщила министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн на пресс-конференции.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. На ЧМ должны были выступить 183 фигуриста из более чем 30 стран.

Сейчас в провинции Квебек 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, один – в самом Монреале.

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по поводу отмены чемпионата мира по фигурному катанию-2020 в Монреале из-за угрозы коронавируса.

«Учитывая неопределенность в вопросе распространения коронавируса, перенос чемпионата мира на другую дату в текущем сезоне, даже если таковой будет продлен на несколько недель и завершится к началу лета, не представляется возможным.

В ближайшие недели ISU в тесном сотрудничестве вместе со всеми заинтересованными сторонами примет решение, возможно ли провести чемпионат мира позже в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020-го. Перед принятием решения ISU останется в контакте с Федерацией фигурного катания Канады и остальными членами ISU.

ISU очень сожалеет, что главное событие сезона в фигурном катании не сможет пройти по плану, но также понимает важность безопасности и здоровья всех участников. Очевидно, все члены ISU, фигуристы и болельщики поймут это решение», – говорится в сообщении ISU.

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