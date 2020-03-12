Чт, 12.03.2020
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  • Похлак: ЭФС следит за ситуацией с коронавирусом, но ждет позиции правительства

Похлак: ЭФС следит за ситуацией с коронавирусом, но ждет позиции правительства

Aivar Pohlak.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Эстонские футбольные власти следят за ситуацией с распространением коронавируса, но самостоятельно не планируют отменять или проводить без зрителей футбольные матчи.

Об этом Rus.Err.ee рассказал президент Эстонского футбольного союза (ЭФС) Айвар Похлак.

"Мы не хотим бежать впереди паровоза. Ситуация у нас на контроле, она постоянно обсуждается. Но конкретные решения будут приняты после того, как свою позицию представит правительств: как только что-то прояснится, мы определимся и объявим об этом", - сказал Похлак.

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