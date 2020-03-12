Похлак: ЭФС следит за ситуацией с коронавирусом, но ждет позиции правительства

"Мы не хотим бежать впереди паровоза. Ситуация у нас на контроле, она постоянно обсуждается. Но конкретные решения будут приняты после того, как свою позицию представит правительств: как только что-то прояснится, мы определимся и объявим об этом", - сказал Похлак.