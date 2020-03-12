В Италии из-за коронавируса закрывают магазины и рестораны

Решение не коснется аптек и супермаркетов, подчеркнул Конте. В канцелярии премьера добавили, что эта мера будет действовать до 25 марта.

С 10 марта по всей Италии ограничена свобода передвижения. Школы и университеты закрыты до 3 апреля, отменены любые демонстрации. Эти меры затрагивают свыше 60 млн человек.