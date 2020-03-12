Панарин в тройке лучших бомбардиров НХЛ, "Коламбус" проведет матч без зрителей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ). Россиянин набрал 95-е (32+63) очко в сезоне в 69 играх и вышел на третье место в гонке бомбардиров, догнав нападающего «Бостона» Давида Пастрняка. Лидирует в списке со 110 баллами форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, второе место занимает его одноклубник Коннор Макдэвид (97).

В этом же матче отличился Павел Бучневич, забросив шайбу и набрав очки (2+7) в седьмой игре подряд.

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой. Россиянин забил 17-й гол в сезоне.

Гол Ивана Барбашева помог "Сент-Луису" одолеть в гостях "Анахайм" 4:2. Россиянин отличился на седьмой минуте встречи, забросив свою 11-ю шайбу в сезоне.

«Коламбус» выступил с заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом, затронувшим множество соревнований во всем мире.

Из-за распространения данной инфекции в штате Огайо введет запрет на посещение массовых мероприятий.

Таким образом, запланированный в ночь на пятницу матч «Коламбус» – «Питтсбург» состоится при пустых трибунах.

«В «Коламбусе» знают, что губернатор штата Дивайн объявил о запрете на проведение массовых мероприятий в штате Огайо. Мы находимся на связи с руководством НХЛ по этому вопросу и выполним указание властей штата.

Оставшиеся домашние матчи состоятся по расписанию, но с ограничением посещаемости в связи с сегодняшним распоряжением. На игры будут допускать только обслуживающий персонал домашней и гостевой команд, аккредитованных журналистов, сотрудников телевизионных бригад, ключевых работников клубов и стадиона, а также официальных лиц НХЛ. Зрителей на матчи допускать не будут.

Здоровье и благополучие жителей штата – приоритет для клуба, и мы благодарим наших болельщиков, партнеров и гостей за понимание, проявленное в этой чрезвычайной ситуации. Игры нашей команды будут транслироваться по местному телевидению и радио.

Владельцы абонементов, клубных лож и ВИП-мест смогут решить все вопросы по возврату денег или кредитам на указанные матчи с представителями клуба, а зрители, купившие билеты на отдельные игры, могут получить полную компенсацию, вернув их в кассы.

Представители клуба свяжутся с владельцами абонементов, партнерами и другими заинтересованными сторонами в ближайшее время и сообщат всю дополнительную информацию», – говорится в заявлении «Блю Джекетс».