Количество вакансий в Эстонии снизилось на 13%

Количество вакансий уменьшилось в сравнении с четвертым кварталом 2018 года на 1% и по сравнению с предыдущим кварталом – на 13%.

Общее число вакансий (вакантных и занятых должностей) составило 600 314, и наибольшей по-прежнему остается доля вакансий в сфере обрабатывающей промышленности, торговли и образования. Предложений о работе от эстонских предприятий больше всего поступало в торговле (2049), в обрабатывающей промышленности (1257) и в сфере государственного управления и обороны (1120). Далее следует сфера образования, где предлагалось 934 вакансии.

Доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий составила 1,7%. Наиболее высоким этот показатель был в сфере информации и связи и в сфере государственного управления и обороны (обе по 2,9%), а самым низким – в горнодобывающей промышленности и в сфере операций с недвижимостью (обе по 0,2%). Вакантные должности публичного сектора составили 30% от общего числа всех вакансий.

Большинство вакансий по-прежнему находилось в Харьюском уезде (75%), в том числе в Таллинне (62%). Далее следуют Тартуский (10,2%) и Ида-Вируский уезд (2,4%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском (2,2%) и Валгаском (1,8%) уездах, а самой низкой – в Хийуском (0,1%) и Ярваском уездах (0,4%).