Страх перед коронавирусом перевернул жизнь эстонских фирм с ног на голову

Основатель и руководитель Chemi-Pharm Руть Олтьер признает, что последние недели выдались, как катание на Американских горках. Ее предприятие имеет мировую известность и признание, как химическая фирма, которая разрабатывает, производит и продает, прежде всего, дезинфицирующие средства и средства гигиены. Это товар, который люди сейчас ищут по всему миру, чтобы бороться с опасным коронавирусом. Во многих местах средства для очистки уже закончились или же цены на них резко поднялись.

И хотя поступающие из Китая и других частей мира гигантские заказы на первый взгляд казались заманчивыми, Олтьер от них отказалась. Приоритетами стали долгосрочные и заслуживающие доверия клиенты и обслуживание эстонского рынка. Так есть шанс не выбить фирму из колеи.

Патриотическое решение

Олтьер признала, что в обычной ситуации Эстония не является для фирмы основным рынком, поэтому концентрация на родине в большей степени является эмоциональным, даже патриотическим решением: «Мы все же эстонское предприятие и заботимся об Эстонии и ее жителях. Поскольку при распространении коронавируса могут возникнуть проблемы с поставками и товар больше двигаться не сможет, с точки зрения экономики и безопасности важно, чтобы в стране имелось производство жизненноважных средств для очистки». Это означает, что представители предприятия находятся в постоянном контакте с министерствами. В определенном смысле в кризисной ситуации они будут выполнять государственный заказ.

Спрос на продукцию Chemi-Pharm – гели и жидкости, салфетки для очистки рук и дезинфицирующих средств для поверхностей – в последние недели вырос в Эстонии в пять раз: «Я благодарна работникам предприятия, что в критической ситуации они с нами и разделили с нами нашу миссию». Олтьер говорит, что сейчас работа ведется практически круглосуточно и семь дней в неделю. На работу принят и дополнительный персонал, контролеры и бухгалтеры отправлены на склад, чтобы обслуживать увеличившиеся заказы.

Находясь в эпицентре всего этого, нужно и самим придерживаться жестких правил гигиены, чтобы коронавирус не попал на Chemi-Pharm. Отменены все зарубежные поездки и посещение конференций. Нанята даже отдельная уборщица, которая несколько раз в день проходит самые критические места: «Осмелюсь сказать, что для нашего предприятия это чрезвычайное время и раньше у нас такого никогда не было».

Геркулес вышел в лидеры

Прибавилось работы и на эстонских пищевых предприятиях. Продажи производителя бакалеи Balti Veski AS, продающего свою продукцию под торговой маркой Veski Mati, после распространения коронавируса увеличились на 10-15 процентов. Руководитель фирмы Лаури Политанов сказал, что в крупных розничных магазинах ощущается явное оживление. Дают понять, что объемы заказов могут увеличиться еще: «Царит большая непредсказуемость».

Продажи производителя муки Tartu Mill AS в последние недели увеличились на целых 20-25 процентов. Главным образом заказывают долго хранящуюся бакалею: макароны, гречку, рис и геркулесовые хлопья. Ими люди запасаются в страхе перед вирусом. Если будет объявлен карантин, то как минимум будет, что положить на зуб. Поскольку спрос вырос, Tartu Mill внес изменения в производство макарон и овсяных хлопьев, чтобы увеличить эффективность, объяснил директор по продажам Стен Вендель.