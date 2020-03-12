Владимир Путин. ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина - инструмент контроля за российскими элитами, считают опрошенные Би-би-си эксперты в США и Британии.

Такой сценарий может привести к дальнейшей конфронтации, но вряд ли резко изменит характер отношений России с Западом, уверены политологи.

Не сюрприз для Запада

Во вторник новости из Москвы не вызвали почти никакой реакции в западных столицах.

Отчасти это объясняется тем, что западные СМИ уделили мало внимания новостям из России, а политики обычно реагируют на публикации, сказал в интервью Русской службе Би-би-си Сэмюэл Грин, директор Института России в Королевском колледже Лондона.

По мнению Грина, в руководстве западных стран ожидали, что Путин останется у власти после 2024 года, а на каком посту - президента, председателя Госсовета или спикера Госдумы - этот вопрос некоторым наблюдателям кажется второстепенным.

Сейчас мировых лидеров больше волнует распространение коронавируса, рост цен на нефть и их влияние на экономику и мировые рынки.

"Я думаю, что министерства иностранных дел и правительства на Западе ожидали, что Путин так или иначе останется у власти", - соглашается Бен Нобл, доцент Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона.

Контроль за элитами

Кремль давно использует неопределенность как инструмент управления элитами, объясняет Нобл.

Исследования показывают, что авторитарные лидеры больше беспокоятся о контроле за элитами, чем о настроениях в народе. И внезапные повороты российской политики последних месяцев могут означать, что за кулисами идет борьба между разными группами.

Возможно, именно эти разногласия выдвинули на первый план идею о новом президентском сроке Путина, считает эксперт.

"Какие бы планы ни строились вокруг поправок в Конституцию, они не решили для Путина и его окружения основной вопрос - могут ли они рассчитывать на лояльность и стабильность элиты российского общества", - считает Юваль Вебер, заведующий отделом изучения военной и политической стратегии России в центре Крулака при Университете морской пехоты США.

"Речь Путина означает, что он вернулся к ручному управлению как единственному способу гарантировать стабильность в верхах", - сказал Вебер в интервью Русской службе Би-би-си.

Хотя на Западе ожидали, что Путин сохранит власть, эксперты и академики не думали, что за ним останется пост президента, признается Грин из Королевского колледжа.

"В то же время здесь, наверное, нечему удивляться, - говорит эксперт. - Из текста конституционных поправок следует усиление позиций президента, и сложно представить, чтобы Путин мог занять другой пост".

Сейчас все указывает на то, что Путин собирается участвовать и в выборах 2024 года, считает Грин.

"Если посмотреть на то, как он действовал в течение последних 20 лет, то он обычно не отказывался от возможностей увеличить свою власть", - добавляет он.

Нобл из Университетского колледжа Лондона, однако, подчеркивает, что с уверенностью говорить о новых президентских сроках для Путина еще рано.

По его мнению, возможен сценарий, при котором Путин откажется от участия в выборах 2024 года. В этом случае поправка об обнулении сроков даст президенту пространство для маневра, в том числе и возможность сделать "великодушный жест".

Нобл добавил, что голосование в Госдуме во вторник выглядело тщательно срежиссированным представлением.

Однако эксперту показалось, что не все участники процесса хорошо играли свои роли - так, спикер Вячеслав Володин даже не стал изображать удивление, когда Валентина Терешкова предложила свою поправку.

"Получилась вялая театральная постановка", - заключает Нобл.

Без шансов на потепление

Если в 2024 году Путин снова выдвинется в президенты, это поставит западные правительства и корпорации перед выбором, говорит Грин. Даже те, кто предпочитал поддерживать хорошие отношения с Россией и надеялся на перемены, поймут, что в 2024 году ничего не изменится.

И тогда придется выбирать из двух вариантов: договариваться с Москвой, не дожидаясь перемен, или совсем отказаться от сотрудничества, потому что в нынешних условиях оно не имеет смысла.

"Западные правительства последовательно продолжали считать Россию важным игроком и надеяться на выход из кризиса. Однако выход из кризиса предполагает взаимные уступки, - считает Грин. - Западные правительства могут тихо пойти на уступки в вопросе конфликта в Донбассе, санкций или "Северного потока". Однако они должны получить что-то взамен, иначе политически это будет неприемлемо".

"Вопрос в том, есть ли желание или расчет со стороны Путина и его команды, чтобы дать западным правительствам серьезные основания для улучшения отношений. Сейчас все указывает на то, что Москва не готова ни к каким уступкам".

Две политики Вашингтона

"Президент Трамп и так не критикует Россию, а сейчас он занят борьбой с коронавирусом, проблемами на южной границе США и отношениями с Китаем", - говорит Вебер из Университета морской пехоты США.

Новости из Москвы - в самом конце его списка приоритетов, и никакого серьезного ответа от президента и госсекретаря не будет.

"Каждый президент [США] начинает свой срок с желанием выполнить одно [важное обещание], и вскоре он понимает, что для этого нужно работать с Россией. Клинтон хотел расширения НАТО, Джордж Буш-младший - экспорта демократии, Обама - нераспространения [ядерного оружия]".

Трамп хотел вывести американские войска с Ближнего Востока, и он по-прежнему пытается этого добиться. А для этого ему нужна поддержка России, считает эксперт.

Однако если президент и его команда проводят мягкую политику в отношении России, то чиновники на всех остальных уровнях правительства настроены максимально жестко, говорит Вебер.