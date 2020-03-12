"Ливерпуль" закончил выступления в Лиге чемпионов

В Париже и Ливерпуле прошли два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» 2:3.
Первая игра в Мадриде завершилась минимальной победой испанской команды. На «Энфилде» «Ливерпуль» добился аналогичного счета в свою пользу – 1:0, и игра перетекла в экстратаймы.
В начале дополнительного времени хавбек Роберто Фирмино вывел английскую команду вперед по сумме двух матчей. Однако дубль полузащитника Маркоса Льоренте и гол нападающего Альваро Мораты вывели «Атлетико» в четвертьфинал турнира.
«Красные» впервые вылетели в еврокубках при главном тренере Юргене Клоппе.
Два раза подряд до этого немец выводил «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, в прошлом году победил в турнире.
В сезоне-2015/16 команда Клоппа в финале Лиги Европы уступила «Севилье» (1:3), а в АПЛ заняла восьмое место и не играла в еврокубках в сезоне-2016/17.
«ПСЖ» победил «Боруссию» Дортмунд (2:0).
В предыдущих трех сезонах «ПСЖ» вылетал из турнира на стадии 1/8 финала, не сумев пройти «Барселону» (4:0, 1:6), «Реал Мадрид» (1:3, 1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0, 1:3).