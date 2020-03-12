SEB: пока что трудно оценить влияние коронавируса на инвестиции пенсионных фондов

По словам управляющего фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэва, пока что сложно сказать, насколько серьезными будут упомянутые последствия для инвесторов. «По-прежнему самый острый вопрос – как вирус будет распространяться в течение дальнейшей пары месяцев, в особенности на территории с крупнейшей мировой экономикой – в США. На данный момент имеются и положительные, и отрицательные признаки: если в Китае можно увидеть первые проявления стабилизации, то вызывает беспокойство быстрое распространение вируса за пределами Китая, в т. ч. в Италии, Франции и Германии. В Соединенных Штатах истинные масштабы распространения вируса пока не ясны», – сказал Вырклаэв.

«Что касается прогноза на будущее, то, по нашему мнению, кривая развития будет, скорее, U-образной. В настоящий момент мы видим, что период неопределенности и нервозность фондовых рынков продолжается, но в течение одного-двух кварталов спокойный ритм экономик и рынков восстановится. Вскоре финансовые рынки начнут сосредотачиваться на показателях роста 2021 года, и если сильно растянутый и крайне негативный (L-образный) сценарий не реализуется, то мы можем надеяться, что на уровни производства в следующем году коронавирус повлияет лишь маргинально», – сказал Вырклаэв.

Последние события повлияли и на пенсионные фонды SEB. Сильнее всего на нервозность рынков отреагировал пассивно управляемый индексный фонд, где доля акций всегда близка к максимальному. С другой стороны, падение последних недель можно рассматривать в контексте рекордного результата прошлого года – в объеме +27,04%, а индексный фонд SEB по состоянию на 11 марта по-прежнему находится в плюсе – около 10% с момента своего начала работы несколько лет назад. В активно управляемых фондах выбор классов активов более диверсифицирован, а удешевление акций было частично компенсировано более высокими ценами на облигации и более стабильными инвестициями в недвижимость. Также в активно управляемых фондах произведены различные тактические изменения, как добавлением, так и снижением риска.