Прямая трансляция ⟩ Правительство собралось на экстренное заседание

Правительство собралось сегодня в 9 утра на экстренное заседание кабмина, чтобы обсудить меры, необходимые для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. После этого премьер-министр выступит в Рийгикогу с политическим заявлением на эту тему.
Руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай сказал вчера Postimees, что цель заявления Ратаса — дать обзор о ситуации с распространением коронавируса и мер по предотвращению его распространения.
«Премьер-министр не объявит чрезвычайную ситуацию, ничего подобного от его заявления ждать не стоит», - заверил Мерилай.