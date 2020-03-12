Прямая трансляция ⟩ Правительство собралось на экстренное заседание

Правительство собралось сегодня в 9 утра на экстренное заседание кабмина, чтобы обсудить меры, необходимые для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. После этого премьер-министр выступит в Рийгикогу с политическим заявлением на эту тему.