Чт, 12.03.2020
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  • Ратас: мы не говорим об опасности чрезвычайной ситуации, сегодня мы на новом уровне – это и есть чрезвычайная ситуация
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Блог, видео ⟩ Ратас: мы не говорим об опасности чрезвычайной ситуации, сегодня мы на новом уровне – это и есть чрезвычайная ситуация

Юри Ратас

ФОТО: Мадис Вельтман

Правительство собралось сегодня в 9 утра на экстренное заседание кабмина, чтобы обсудить меры, необходимые для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. После этого премьер-министр выступит в Рийгикогу с политическим заявлением на эту тему.

Руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай сказал вчера Postimees, что цель заявления Ратаса — дать обзор о ситуации с распространением коронавируса и мер по предотвращению его распространения.

«Премьер-министр не объявит чрезвычайную ситуацию, ничего подобного от его заявления ждать не стоит», - заверил Мерилай.

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