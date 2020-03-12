Чт, 12.03.2020
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НБА приостановила сезон

Kaks praeguse NBA edukat mängumeest Stephen Curry (vasakul) ja James Harden (paremal).

ФОТО: EZRA SHAW/AFP

НБА официально приостановила проведение сезона-2019/20 из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера, передает Sports.ru.

В среду в последний момент было отложено проведение матча «Оклахома» – «Юта» в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал положительный тест на коронавирус. Инсайдеры сообщают, что этим игроком является Гобер.

О заболевании Гобера стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.

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