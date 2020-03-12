При необходимости LHV разрешит предприятиям взять кредитный отпуск

«Эстонские предприятия, на которые оказал влияние вирус, должны сосредоточиться на управлении изменениями, связанными с клиентами и доходами от продаж. Речь идет о предупредительных мерах. Кредитный портфель LHV остается сильным, но можно прогнозировать, что предприятия определенных секторов — отели, транспортные предприятия или промышленные компании, связанные с китайскими поставками, сегодня находятся перед тяжелым выбором. Желаем, чтобы при принятии этих тяжелых решений, предприниматели не чувствовали давления со стороны банковских обязательств», - комментирует Нууме.