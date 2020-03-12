Чт, 12.03.2020
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  • В эстонской школе ходит слух о четырех учениках, помещенных в карантин с подозрением на коронавирус

В эстонской школе ходит слух о четырех учениках, помещенных в карантин с подозрением на коронавирус
Директор не подтвердила информацию

Среди учеников распространяется слух, что в среду из Вильяндиской гимназии с подозрением на коронавирус увезли в карантин четырех учеников, однако школа не подтвердила эту информацию.

ФОТО: Elmo Riig

В среду вечером в редакцию портала Sakala анонимно сообщили, что из Вильяндиской гимназии четырех учеников увезли в тот день на проверку с подозрением на коронавирус. Директор Юлле Матсин сказала, что у школы нет официальной информации о подобном происшествии, поэтому подтвердить этот слух она не может.

"О подобных случаях школу сразу же информирует Департамент здоровья, из которого приходят все официальные сообщения. Мы никакой другой информации не просим и к ней не прислушиваемся, мы можем подтверждать и распространять только официальную информацию", - сказала Матсин по телефону порталу Sakala.

Матсин добавила, что руководству школы до звонка журналиста Sakala было известно о слухе. С завучем связался один родитель, до которого дошел слух о том, что четверых учеников увезли из школы в карантин. Также несколько учеников гимназии сказали Sakala, что этот слух распространяется и среди учащихся.

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