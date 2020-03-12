В эстонской школе ходит слух о четырех учениках, помещенных в карантин с подозрением на коронавирус
В среду вечером в редакцию портала Sakala анонимно сообщили, что из Вильяндиской гимназии четырех учеников увезли в тот день на проверку с подозрением на коронавирус. Директор Юлле Матсин сказала, что у школы нет официальной информации о подобном происшествии, поэтому подтвердить этот слух она не может.
"О подобных случаях школу сразу же информирует Департамент здоровья, из которого приходят все официальные сообщения. Мы никакой другой информации не просим и к ней не прислушиваемся, мы можем подтверждать и распространять только официальную информацию", - сказала Матсин по телефону порталу Sakala.
Матсин добавила, что руководству школы до звонка журналиста Sakala было известно о слухе. С завучем связался один родитель, до которого дошел слух о том, что четверых учеников увезли из школы в карантин. Также несколько учеников гимназии сказали Sakala, что этот слух распространяется и среди учащихся.