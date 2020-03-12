В эстонской школе ходит слух о четырех учениках, помещенных в карантин с подозрением на коронавирус

Среди учеников распространяется слух, что в среду из Вильяндиской гимназии с подозрением на коронавирус увезли в карантин четырех учеников, однако школа не подтвердила эту информацию.

В среду вечером в редакцию портала Sakala анонимно сообщили, что из Вильяндиской гимназии четырех учеников увезли в тот день на проверку с подозрением на коронавирус. Директор Юлле Матсин сказала, что у школы нет официальной информации о подобном происшествии, поэтому подтвердить этот слух она не может.