Росту пенсий дан зеленый свет: с 1 апреля они повысятся на 8%

«В этом году начали внеочередное повышение пенсий для снижения рисков бедности среди пенсионеров по старости и их благополучия. Вместе с индексацией и внеочередным повышением пенсий, средняя пенсия по старости поднимется на 45 евро. Также важно, что внеочередное повышение пенсий в этом году поможет ускорить рост пенсий и в последующие годы. Считаю разумным то, что вместе с ростом зарплат повышаются в быстром темпе и пенсии. Надеюсь, что у правительства будет возможность и в будущем продолжать дополнительное поднятие пенсий», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля вырастет в среднем на 45 евро, то есть составит 528 евро вместо прежних 483 евро.

Базовая часть пенсии после индексации составит 208,5 евро и годовая оценка – 7,104 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 7 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет с 208,5 евро до 215,5 евро. Вместе с тем дополнительно вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Рассчитанные по индексу 2020 года пенсии будут выплачиваться с апреля.

Размер пенсии после индексации (в евро) Ставка народной пенсии 221,63 Базовая часть пенсии 215,5148 Годовая оценка 7,104 Пенсия по старости с 15 годами стажа 322,07 3 Пенсия по старости с 30 годами стажа 428,63 Пенсия по старости с 40 годами стажа 499,67 Пенсия по старости с 44 годами стажа 528,09

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 12 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

После утверждения индекса департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Размер своей новой пенсии можно посмотреть на государственном портале eesti.ee с 1 апреля. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочному телефону департамента социального страхования 612 1360.