Стипендий на обучение от ЭОК и Министерства образования и науки удостоились 29 профессиональных спортсменов
29 профессиональных и бывших профессиональных спортсменов получат в весеннем семестре 2020 года стипендии на обучение, выделяемые Эстонским олимпийским комитетом и Министерством образования и науки.
Руководитель проектов ЭОК Наталья Инно отметила высокую эффективность учрежденного 17 лет назад совместного проекта Эстонского олимпийского комитета и Министерства образования и науки, в рамках которого партнеры выделяют средства на стипендии на обучение для профессиональных спортсменов. «Сотни спортсменов получили благодаря этой программе дополнительную поддержку при получении образования. Многие стипендиаты подавали заявки не в первый раз, но шестеро спортсменов, нашедших возможность помимо профессионального спорта также заниматься саморазвитием в других направлениях, будут получать стипендию впервые», – прокомментировала Инно.
Впервые стипендии ЭОК на образование удостоилась бронзовая медалистка Летних юношеских Олимпийских игр гребчиха Грета Яансон, приступившая к обучению в престижном Принстонском университете в Соединенных Штатах Америки. Она отметила, что считает, что спортсмену важно получить образование, чтобы обеспечить свое будущее, а не рассчитывать только на спортивную карьеру.
«Разумно начинать подготовку к жизни после спорта уже сейчас. Я очень рада, что стала одним из стипендиатом – это поможет мне покрыть часть платы за обучение. И, конечно же, сейчас, когда я нахожусь на другом континенте, меня очень греет поддержка из дома», – прокомментировала спортсменка.
За тысячу миль от Яансон, в Университете Мемфиса, тоже в США, изучает медицинскую физику прыгун с шестом Робин Ноол – еще один новый стипендиат программы. «Я учусь по специальности, которая меня действительно интересует. Учеба ни в коем случае не является для меня какой-то повинностью. С тренировками тоже все отлично – мы прекрасно сработались с тренером Кайлом Эллисом. Прямо зависть берет, сколько он знает о прыжках с шестом и науке спорта».
Ноол придерживается мнения, что многосторонние интересы не повредят даже самому выдающемуся атлету: «Легенда баскетбола Леброн Джеймс говорит, что он больше, чем спортсмен. Спортивная карьера, с учетом средней продолжительности жизни человека, составляет всего лишь малую часть жизни. Образование и получение новых знаний – отличный способ открывать мир»!
Порадовалась новости о назначении стипендии и студентка факультета физической культуры Тартуского университета бадминтонистка Кристин Кууба, которая планирует поехать на летние Олимпийские игры в Токио. Несмотря на то, что во время олимпийского сезона расписание соревнований очень плотное, спортсменка рада, что одновременно имеет возможность работать над получением высшего образования. «Учеба иногда прямо-таки необходима, чтобы в перерыве между тренировками выкинуть бадминтон из головы. Для меня важно продолжать учиться», – сказала Кууба.
Всего Эстонский олимпийский комитет и Министерство образования и науки в этом семестре поддержат обучение выдающихся спортсменов на сумму 24 443 евро – в этот раз стипендии будут получать спортсмены, представляющие 20 видов спорта.
Стипендии на весенний семестр 2020 года удостоились:
Йоханна Аллик (фигурное катание)
Мерил Бейлман (биатлон)
Кайди Элмик (кёрлинг)
Кевин Грасс (парусный спорт)
Расмус Хуагасмяги (водно-моторный спорт)
Грета Яансон (академическая гребля)
Мари-Лийс Йуул (паралимпийский велоспорт)
Михкель Калья (велосипедный спорт)
Йоозеп Карлсон (гребля на байдарках)
Кристьян Колль (лыжные гонки)
Тоомас Колло (лыжные гонки)
Кристин Кууба (бадминтон)
Михкель Лийвакант (карате)
Геттер Марие Лемберг (легкая атлетика)
Сандер Маасинг (велосипедный спорт)
Асланбег Магомедкеримов (дзюдо)
Робин Ноол (легкая атлетика)
Регина Оя (биатлон)
Антс Оскар Пертельсон (дзюдо)
Хан Хендрик Пихо (лыжное двоеборье)
Кятлин Пийримяэ (легкая атлетика)
Анна Похлак (парусный спорт)
Мартин Реммельг (биатлон)
Хелина Рюйтель (бадминтон)
Анна Сокк (карате)
Лисе Анетте Вахер (горнолыжный спорт)
Каролин Валдмаа (эстетическая гимнастика)
Вальтер Херольд Веэдла (сквош)
Рейно Веллесте (стрельба)
Спортсмены, удостоенные стипендий на обучение, получают образование в высших и профессиональных учебных заведениях как в Эстонии, так и за рубежом. Из местных учебных заведений представлены: Таллинский технический университет, Тартуский университет, Тартуская высшая школа здравоохранения, Эстонская школа массажа и терапии, Estonian Business School. Из зарубежных учебных учреждений стипендиаты выбирали: Карлов университет, Университет прикладных наук в Кремсе, Лондонский университет Саут Бэнк, Принстонский университет, Гаагский университет прикладных наук, Университет Аляски Анкоридж, Университет Гданьска, Университете Мемфиса и Университет Западного Кентукки.
О получении стипендии на обучение, присуждаемой дважды в год Эстонским олимпийским комитетом и Министерством образования и науки, могут ходатайствовать профессиональные и бывшие профессиональные спортсмены. Стипендия должна быть потрачена на оплату обучения в высшем или профессиональном учебном заведении. Размер стипендии составляет до 1000 евро на учебный семестр. Ходатайствовать о стипендии могут спортсмены, входившие в эстонскую сборную в течение 3 или более лет, при этом с окончания карьеры в большом спорте должно пройти не более пяти лет. Также от ходатайствующего спортсмена ожидается, чтобы он следовал в частной и спортивной жизни правил честной игры, был примером для подрастающего поколения и придерживался антидопинговых правил.
Получателей стипендии на обучение отбирает комиссия, в которую входят представители Министерства образования и науки, Министерства культуры и Эстонского олимпийского комитета. Также в процессе участие принимает представитель комиссии спортсменов ЭОК. Стипендии на обучение выдаются с 2003 года и являются частью проекта по предоставлению пособий на тренировки молодых спортсменов и на обучение профессиональных спортсменов.