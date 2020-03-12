Стипендий на обучение от ЭОК и Министерства образования и науки удостоились 29 профессиональных спортсменов

Руководитель проектов ЭОК Наталья Инно отметила высокую эффективность учрежденного 17 лет назад совместного проекта Эстонского олимпийского комитета и Министерства образования и науки, в рамках которого партнеры выделяют средства на стипендии на обучение для профессиональных спортсменов. «Сотни спортсменов получили благодаря этой программе дополнительную поддержку при получении образования. Многие стипендиаты подавали заявки не в первый раз, но шестеро спортсменов, нашедших возможность помимо профессионального спорта также заниматься саморазвитием в других направлениях, будут получать стипендию впервые», – прокомментировала Инно.

Впервые стипендии ЭОК на образование удостоилась бронзовая медалистка Летних юношеских Олимпийских игр гребчиха Грета Яансон, приступившая к обучению в престижном Принстонском университете в Соединенных Штатах Америки. Она отметила, что считает, что спортсмену важно получить образование, чтобы обеспечить свое будущее, а не рассчитывать только на спортивную карьеру.

«Разумно начинать подготовку к жизни после спорта уже сейчас. Я очень рада, что стала одним из стипендиатом – это поможет мне покрыть часть платы за обучение. И, конечно же, сейчас, когда я нахожусь на другом континенте, меня очень греет поддержка из дома», – прокомментировала спортсменка.

За тысячу миль от Яансон, в Университете Мемфиса, тоже в США, изучает медицинскую физику прыгун с шестом Робин Ноол – еще один новый стипендиат программы. «Я учусь по специальности, которая меня действительно интересует. Учеба ни в коем случае не является для меня какой-то повинностью. С тренировками тоже все отлично – мы прекрасно сработались с тренером Кайлом Эллисом. Прямо зависть берет, сколько он знает о прыжках с шестом и науке спорта».

Ноол придерживается мнения, что многосторонние интересы не повредят даже самому выдающемуся атлету: «Легенда баскетбола Леброн Джеймс говорит, что он больше, чем спортсмен. Спортивная карьера, с учетом средней продолжительности жизни человека, составляет всего лишь малую часть жизни. Образование и получение новых знаний – отличный способ открывать мир»!

Порадовалась новости о назначении стипендии и студентка факультета физической культуры Тартуского университета бадминтонистка Кристин Кууба, которая планирует поехать на летние Олимпийские игры в Токио. Несмотря на то, что во время олимпийского сезона расписание соревнований очень плотное, спортсменка рада, что одновременно имеет возможность работать над получением высшего образования. «Учеба иногда прямо-таки необходима, чтобы в перерыве между тренировками выкинуть бадминтон из головы. Для меня важно продолжать учиться», – сказала Кууба.

Всего Эстонский олимпийский комитет и Министерство образования и науки в этом семестре поддержат обучение выдающихся спортсменов на сумму 24 443 евро – в этот раз стипендии будут получать спортсмены, представляющие 20 видов спорта.

Стипендии на весенний семестр 2020 года удостоились:

Йоханна Аллик (фигурное катание)

Мерил Бейлман (биатлон)

Кайди Элмик (кёрлинг)

Кевин Грасс (парусный спорт)

Расмус Хуагасмяги (водно-моторный спорт)

Грета Яансон (академическая гребля)