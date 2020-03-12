Чт, 12.03.2020
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Всего в Эстонии выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус 2019-nCoV

ФОТО: Phil/wikipedia

Лаборатория Департамента здоровья вчера выявила четверых зараженных. Всего в Эстонии выявлено 17 случаев заболевания.

Вчера лаборатория Департамента здоровья обнаружила у двух взрослых жителей Сааремаа и одного таллиннца коронавирус. На данный момент выявлен заболевший и в Тарту. Он прибыл 7 марта авиарейсом Милан-Рига. На личном транспорте он добрался до Тарту.

Издание Lõuna-Eesti Postimeеs пишет, что в Выру также обнаружен коронавирус. На минувших выходных в Выру проводилось празднование юбилея тренера по волейболу Урмаса Тали, у одного гостя, находившегося там выявлен коронавирус COVID-19. Всех гостей праздника проверяют. Об этом газете сообщил сам юбиляр.

Вчера было проведено 45 анализов. Начина с 31 января сделано 464 теста на COVID-19. На данный момент тесты проводят в лабораториях Департамент здоровья, Клиникума ТУ и Synlab. В ближайшие дни появится возможность проводить тесты в Северо-Эстонской региональной больнице, в Ида-Вируской центральной больнице и больнице Пярну.

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