МИД: жителям Эстонии не стоит планировать зарубежные поездки в ближайшие месяцы

МИД советует жителям Эстонии не планировать отпуск за рубежом в ближайшие месяцы. Настоятельно рекомендуется остаться на 14 дней дома после приезда в Эстонию.

Граждан других стран, которые прибывают из зон распространения вируса или тех, кто был в контакте с зараженными, просят отложить поездку в Эстонию.

Тех, кто все-таки обязан приехать в Эстонию, просят остаться дома на 14 дней и наблюдать за состоянием здоровья.

Министерство иностранных дел напоминает, если вы все-таки решаете поехать в зоны, где есть риск заражения, то следует подумать о том, как вернуться на родину. Предлагать консульскую помощь в таких зонах очень сложно. При взятии на себя рисков, следует позаботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности людей вокруг.

МИД следит за ситуацией в мире и активно обновляет информацию на странице Reisi Targalt. Всех путешествующих перед поездкой просят ознакомиться с информацией о ситуации и ограничениях в пункте назначения. Стоит учитывать, что ситуация меняется очень быстро. Всех путешествующих просят зарегистрировать свою поездку здесь. На сайте Reisi Targalt вы найдете всю информацию о том, как вести себя в поездке и о коронавирусе.

Зоны распространения заболевания с высоким уровнем риска: КНР, Италия, Иран, Южная-Корея.

Средний риск: Германия, Франция, курорты Тироля, Испания, Япония, Сингапур.