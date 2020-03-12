С начала сезона от гриппа в Эстонии скончались десять человек

Число заболевших респираторно-синцитиальными вирусами выросло до 42 процентов. На прошлой неделе медицинская помощь из-за ОРВИ потребовалась 3710 людям, из них 44 процента были детьми.

По данным исследования гриппа и гриппоподобных инфекций, заболеваемость удержалась на стабильном уровне. Этиологическая картина стала полиморфной. Доля заболеваний, вызванных вирусами гриппа, удержалась на прежнем уровне 47 процентов.

Рост заболеваемости отмечался преимущественно среди маленьких детей, он был связан с заболеваемостью респираторно-синцитиальными вирусами. Чаще всего заболевают дети в возрасте до двух лет. Встречались симптомы от воспаления верхних дыхательных путей до пневмонии, особенно у детей. Вирус вызывает кашель, который может сопровождаться астматическими симптомами. Среди пожилых заболевания связаны по-прежнему преимущественно с вирусом гриппа.

Интенсивность гриппа можно по-прежнему оценить как низкую, но распространение - по-прежнему как широкое. Заболеваемость начала стабилизироваться, но пока рано говорить о конце сезона гриппа, поскольку число госпитализированных остается сравнительно высоким.

Лабораторно подтверждены 122 вируса гриппа, в том числе 93 вируса гриппа A и 29 вирусов гриппа B.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия, с начала сезона госпитализированы 425 пациентов, 54 процента госпитализированных — дети и подростки в возрасте до 19 лет. За последние три недели госпитализация требовалась преимущественно пожилым и пациентам работоспособного возраста.

Обзор требовавших интенсивной терапии случаев гриппа основан на данных Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Ида-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы.

По данным этих больниц, интенсивная терапия из-за гриппа потребовалась 19 лицам в возрасте от 9 месяцев до 85 лет. В случае двух пациентов отсутствовали данные о сопутствующих заболеваниях, остальные пациенты относились к группам риска. 14 человек были в возрасте от 65 лет, у всех из них были сопутствующие заболевания. Главный фактор риска — заболевания сердечно-сосудистой системы, за ними следует диабет.