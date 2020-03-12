Коронавирус спутал все планы и в эстонском спорте

Вслед за отменой соревнований крупнейшими лигами и федерациями мира Союз бадминтона Эстонии объявил о прекращении соревнований до 10-го апреля.
"Призываем всех организаторов турнира и спортсменов к пониманию сложившейся ситуации и ответственному поведению, чтобы предовратить распространение коронавируса в Эстонии. Это необходимо для того, чтобы скорее можно было вернуться к нормальному ритму жизни. Все соревнования, которые должны были пройти до 10-го апреля 2020 года отменены. Решение по этим, а также и соревнованиям, которые должны пройти после указанной даты, будут приняты исходя из сложившейся ситуации" - гласит пресс-релиз Союза бадминтона.
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас заявил, что Минкульт настоятельно рекомендовал всем федерациям и организациям отменить все международные турниры и культурные мероприятия. Также Минкульт просит не ходатайствовать о разрешениях на проведение спортсоревнований или мероприятий в залах, на которых ожидается более 100 участников.
Эстонский футбольный союз, как передает Postimees, собрался на экстренное совещание. В конце марта сборная Эстонии должна сыграть два товарищеских матча: с Новой Каледонией и Литвой.