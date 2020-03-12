Коронавирус спутал все планы и в эстонском спорте

"Призываем всех организаторов турнира и спортсменов к пониманию сложившейся ситуации и ответственному поведению, чтобы предовратить распространение коронавируса в Эстонии. Это необходимо для того, чтобы скорее можно было вернуться к нормальному ритму жизни. Все соревнования, которые должны были пройти до 10-го апреля 2020 года отменены. Решение по этим, а также и соревнованиям, которые должны пройти после указанной даты, будут приняты исходя из сложившейся ситуации" - гласит пресс-релиз Союза бадминтона.