В Эстонии массово отменяют спортивные мероприятия

"Призываем всех организаторов турнира и спортсменов к пониманию сложившейся ситуации и ответственному поведению, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Эстонии. Это необходимо для того, чтобы можно было поскорее вернуться к нормальному ритму жизни. Все соревнования, которые должны были пройти до 10 апреля 2020 года, отменены. Решение относительно этих соревнований, а также соревнований, которые должны пройти после указанной даты, будут приняты исходя из сложившейся ситуации", - гласит пресс-релиз Союза бадминтона.

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас заявил, что Минкульт настоятельно рекомендовал всем федерациям и организациям отменить все международные турниры и культурные мероприятия. Также Минкульт просит не ходатайствовать о разрешениях на проведение соревнований или мероприятий в залах, на которых ожидается более 100 участников.

Эстонский футбольный союз, как передает Postimees, собрался на экстренное совещание. В конце марта сборная Эстонии должна сыграть два товарищеских матча: с Новой Каледонией и Литвой.

На данный момент известно, что отменили свои соревнования в Пярну-Яагупи теннисисты, а в Выру не состоятся соревнования юниоров по дзюдо. Причина отмены соревнований в Выру - первый случай заболевания коронавирусом в этом городе. Заболевшим оказался директор местного спортцентра Рейн Рейталу.