Выру до вторника закрывает школы и детские сады

На заседании в четверг в горуправе Выру руководители занимающихся детьми учреждений решили в качестве профилактической меры приостановить стационарную работу школ, детских садов, школ занятий по интересам, частных школ по интересам и других оказывающих публичные услуги учреждений города Выру до вечера 17 марта, передала горуправа.

Горуправа Выру рекомендует солидарность также частным школам и НКО.

Издание Lõuna-Eesti Postimeеs пишет, что на минувших выходных в Выру проводилось празднование юбилея тренера по волейболу Урмаса Тали, у одного гостя, находившегося там выявлен коронавирус COVID-19. Всех гостей праздника проверяют. Об этом газете сообщил сам юбиляр.

«Решение было принято в связи с тем обстоятельством, что в прошлую субботу, 7 марта, в Вырумаа прошло частное мероприятие, в котором участвовал диагностированный на данный момент носитель вируса не родом из Вырумаа, но посетивший день рождения. В мероприятии участвовал ряд лиц из региона, в том числе связанных с учреждениями публичного сектора, - сказал мэр Анти Аллас. - Решение было принято единогласно вместе с руководителями подчиняющихся городу учреждений».