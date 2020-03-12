Выру до вторника закрывает школы и детские сады

Детские сады, школы и школы занятий по интересам города Выру будут закрыты как минимум до вечера вторника, поскольку выяснилось, что один из носителей коронавируса находился в городе.
На заседании в четверг в горуправе Выру руководители занимающихся детьми учреждений решили в качестве профилактической меры приостановить стационарную работу школ, детских садов, школ занятий по интересам, частных школ по интересам и других оказывающих публичные услуги учреждений города Выру до вечера 17 марта, передала горуправа.
Горуправа Выру рекомендует солидарность также частным школам и НКО.
Издание Lõuna-Eesti Postimeеs пишет, что на минувших выходных в Выру проводилось празднование юбилея тренера по волейболу Урмаса Тали, у одного гостя, находившегося там выявлен коронавирус COVID-19. Всех гостей праздника проверяют. Об этом газете сообщил сам юбиляр.
«Решение было принято в связи с тем обстоятельством, что в прошлую субботу, 7 марта, в Вырумаа прошло частное мероприятие, в котором участвовал диагностированный на данный момент носитель вируса не родом из Вырумаа, но посетивший день рождения. В мероприятии участвовал ряд лиц из региона, в том числе связанных с учреждениями публичного сектора, - сказал мэр Анти Аллас. - Решение было принято единогласно вместе с руководителями подчиняющихся городу учреждений».
Департамент здоровья рекомендует всем прибывшим из регионов риска людям две недели оставаться дома и избегать многолюдных мест. При появлении симптомов заболевания нужно проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить по номеру информации семейных врачей 1220.