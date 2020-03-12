Запрет на прибытие круизных судов не испугал Таллиннский порт

Правительство сегодня объявило о запрете на прибытие круизных судов до 1 мая 2020 года.

«По оценке правления Таллиннского порта, это решение не окажет весомого влияния на экономические результаты предприятия, поскольку круизный сезон начнется только в апреле, и запрет коснется только четырех круизных судов. Эти четыре рейса будут отменены», - сказала пресс-секретарь Таллиннского порта Сирле Арро.

Она отмечает, что пока что круизные фирмы о других отменах бронирования не сообщали.

В 2019 году с апреля по октябрь в Таллиннский порт прибыло 345 круизных судов, число круизных туристов было около 660 тысяч.