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Запрет на прибытие круизных судов не испугал Таллиннский порт

14.05.2018, Tallinn "Norwegian Breakaway" kruiisilaev Tallinnas.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Таллиннский порт в связи с заявлением премьер-министра Ратаса, что до 1 мая в Эстонию не должно прибыть ни одно круизное судно, прокомментировал, что значительного влияния на экономические показатели запрет не окажет, пишет Postimees.

Правительство сегодня объявило о запрете на прибытие круизных судов до 1 мая 2020 года.

«По оценке правления Таллиннского порта, это решение не окажет весомого влияния на экономические результаты предприятия, поскольку круизный сезон начнется только в апреле, и запрет коснется только четырех круизных судов. Эти четыре рейса будут отменены», - сказала пресс-секретарь Таллиннского порта Сирле Арро.

Она отмечает, что пока что круизные фирмы о других отменах бронирования не сообщали.

В 2019 году с апреля по октябрь в Таллиннский порт прибыло 345 круизных судов, число круизных туристов было около 660 тысяч.

Ограничения не распространяются на линии пассажирских судов, а также на сообщение с островами.

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