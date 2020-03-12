Запрет на прибытие круизных судов не испугал Таллиннский порт

Таллиннский порт в связи с заявлением премьер-министра Ратаса, что до 1 мая в Эстонию не должно прибыть ни одно круизное судно, прокомментировал, что значительного влияния на экономические показатели запрет не окажет, пишет Postimees.
Правительство сегодня объявило о запрете на прибытие круизных судов до 1 мая 2020 года.
«По оценке правления Таллиннского порта, это решение не окажет весомого влияния на экономические результаты предприятия, поскольку круизный сезон начнется только в апреле, и запрет коснется только четырех круизных судов. Эти четыре рейса будут отменены», - сказала пресс-секретарь Таллиннского порта Сирле Арро.
Она отмечает, что пока что круизные фирмы о других отменах бронирования не сообщали.
В 2019 году с апреля по октябрь в Таллиннский порт прибыло 345 круизных судов, число круизных туристов было около 660 тысяч.
Ограничения не распространяются на линии пассажирских судов, а также на сообщение с островами.