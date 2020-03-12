Департамент здоровья комментирует ситуацию с короновирусом на данный момент

Сегодня в 13.00 руководитель отдела экстренной медицины Мартин Кадай и руководитель Пыхьяского регионального отделения Эстер Эпик Департамента здоровья дадут совместную пресс-конференцию, на которой прокомментируют ситуацию с коронавирусом в Эстонии на данный момент. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.
По последним официальным данным, в Эстонии подтверждено заболевание коронавирусом у 17 человек.
Учитывая предыдущий опыт, риск ввоза коронавируса в Эстонию очень велик, но распространение заболевания внутри страны пока остается на низком уровне. Советы Департамента здоровья населению остаются прежними.
Вчера ВОЗ объявил о том, что в мире началась пандемия коронавируса