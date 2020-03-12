Чт, 12.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент здоровья: мы очень советуем отменить все международные мероприятия, в том числе концерт Филиппа Киркорова

Департамент здоровья: мы очень советуем отменить все международные мероприятия, в том числе концерт Филиппа Киркорова

Сегодня в 13.00 руководитель отдела экстренной медицины Мартин Кадай и руководитель Пыхьяского регионального отделения Эстер Эпик Департамента здоровья дадут совместную пресс-конференцию, на которой прокомментируют ситуацию с коронавирусом в Эстонии на данный момент. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

По последним официальным данным, в Эстонии подтверждено заболевание коронавирусом у 17 человек.

Учитывая предыдущий опыт, риск ввоза коронавируса в Эстонию очень велик, но распространение заболевания внутри страны пока остается на низком уровне. Советы Департамента здоровья населению остаются прежними.

Вчера ВОЗ объявил о том, что в мире началась пандемия коронавируса

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ