Департамент здоровья: мы очень советуем отменить все международные мероприятия, в том числе концерт Филиппа Киркорова

Сегодня в 13.00 руководитель отдела экстренной медицины Мартин Кадай и руководитель Пыхьяского регионального отделения Эстер Эпик Департамента здоровья дадут совместную пресс-конференцию, на которой прокомментируют ситуацию с коронавирусом в Эстонии на данный момент. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.