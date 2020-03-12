Видео ⟩ Март Хельме: Эстонию можно закрыть в течение двух часов

Министр внутренних дел Март Хельме сказал в интервью Postimees, что Эстония способна закрыть страну в течение двух часов. «Мы закроем страну не в том смысле, что даже мышь через границу не проскочит, но усилим проверку состояния здоровья на границах, как это делают сейчас в Польше», - объяснил министр.
Правительство сейчас рассматривает вариант объявить чрезвычайное положение. Март Хельме подтвердил, что его Министерство к такому готово. «Буквально только что говорил с гендиректором Департамента полиции и погранохраны, вчера у нас было совещание в министерстве, соответствующие задачи были распределены. Министерство внутренних дел способно закрыть страну в течение двух часов», - сказал Хельме, уточнив, что он имеет в виду более усиленный контроль прибывающих в страну людей. «Во всех погранпунктах дежурят бригады: 10 полицейских, скорая помощь, специалисты Департамента шоссейных дорог», - пояснил министр.
По словам Хельме, сейчас серьезно рассматривается вопрос остановки движения судов. Пока что введен запрет только на прибытие в Таллинн круизных судов до 1 мая. «Мы думаем, не начать ли более интенсивно проверять документы и состояние здоровья людей на границах страны», - сказал Хельме.
Министр говорит, что сейчас работа внутренних госслужб переведена с системы пяти смен на систему трех смен. «Мы могли бы привлечь также людей, которые уже ушли из погранохраны или полиции», - ответил Хельме на вопрос о том, справится ли страна с более высокой нагрузкой. «Вопрос в том, как долго мы сможем осуществлять более интенсивный контроль. Пара недель - не проблема, и с парой месяцев справимся. Если же ситуация затянется, то сейчас я не осмелюсь утверждать, как долго мы выдержим», - сказал министр.