Видео ⟩ Март Хельме: Эстонию можно закрыть в течение двух часов

Правительство сейчас рассматривает вариант объявить чрезвычайное положение. Март Хельме подтвердил, что его Министерство к такому готово. «Буквально только что говорил с гендиректором Департамента полиции и погранохраны, вчера у нас было совещание в министерстве, соответствующие задачи были распределены. Министерство внутренних дел способно закрыть страну в течение двух часов», - сказал Хельме, уточнив, что он имеет в виду более усиленный контроль прибывающих в страну людей. «Во всех погранпунктах дежурят бригады: 10 полицейских, скорая помощь, специалисты Департамента шоссейных дорог», - пояснил министр.

По словам Хельме, сейчас серьезно рассматривается вопрос остановки движения судов. Пока что введен запрет только на прибытие в Таллинн круизных судов до 1 мая. «Мы думаем, не начать ли более интенсивно проверять документы и состояние здоровья людей на границах страны», - сказал Хельме.