В общественном транспорте Таллинна проводится дополнительная дезинфекция

Для крупных местных транспортных фирм соблюдение чистоты в период распространения вируса не является чем-то новым и необычным – забота о сохранении здоровья водителей и пассажиров является постоянным приоритетом, поэтому в нынешней ситуации нет ничего экстраординарного.

И даже в период распространения нового вируса, когда повсеместно предпринимаются куда более серьезные меры по обеспечению чистоты, одной из самых серьезных проблем все равно остается грипп и другие вирусные инфекции, которые сейчас активно распространяются и угрожают здоровью как водителей, так и пассажиров.

Для обеспечения работы общественного транспорта в столице самой важной задачей Tallinna Linnatranspordi AS является сохранение здоровья водителей. Например, за счет предприятия проводится вакцинация персонала от гриппа – практика прошлых лет показала, что это весьма эффективная мера для сохранения работоспособности персонала.

Поскольку от нового вируса вакцины нет, на всех конечных остановках, а также во всех помещениях общего пользования Tallinna Linnatranspordi AS были установлены дозаторы с дезинфицирующим средством, чтобы водители и другой персонал могли в перерыве вымыть руки и продезинфицировать их. Также на основании рекомендаций, данных Департаментом здравоохранения, для водителей была составлена памятка с практическими советами по соблюдению правил личной гигиены - в данный момент это самый надежный способ избежать заражения.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, все машины общественного транспорта начали мыть чаще, чем обычно. Например, сейчас после каждого рейса дополнительно протираются поручни в автобусах. Раньше этого не делалось, но эта мера очень разумна с точки зрения обеспечения в автобусах дополнительной чистоты и ограничения распространения вирусов.

На данный момент экстренной уборкой автобусов занимаются 15 человек. У водителей теперь этой обязанности нет, поскольку паузы у них предназначены для отдыха, перекуса или же личной гигиены.

На конечных остановках Вяйке-Ыйсмяэ, Балтийский вокзал, Хобуяама и Мяннику в течение двух дней – 10 и 11 марта в экстренном порядке были продезинфицированы контактные части в 341 автобусе. В случае уборки автобусов, стоящих на конечных остановках, стоит учитывать, что проводить процедуру можно лишь в тех машинах, время пауз у которых достаточно длинное для того, чтобы успеть провести дезинфекцию поручней.

Поэтому, например, салоны трамваев на конечных остановках не убирают – дезинфекция проводится днем в трамвайном депо, для этого предусмотрены спецсредства и имеется персонал. На данный момент дезинфекцию провели в 17 трамваях депо Вана-Лыуна и Копли.

Самая основательная и серьезная чистка транспорта проводится вечером и ночью по завершении рейсов. Каждую ночь перед выходом на линию во всех автобусах проводится основательная сухая очистка в мастерских и депо Tallinna Linnatranspordi AS. В ночь на 12 марта вымыли 487 автобусов, 45 трамваев, и 41 троллейбус – все, запланированные на дневные рейсы машины и резервы с пяти разных стоянок.

Несмотря на все предпринимаемые меры, понятно, что общественный транспорт из-за обилия пассажиров, имеющих разные привычки соблюдения гигиены, становится прекрасным местом для распространения вирусной инфекции – точно так же, как и любое другое общественное место, где бывает множество людей. Поэтому в ближайшее время в общественном транспорте также появятся и памятки, в которых говорится о том, как пассажиры могут защитить себя и попутчиков от распространения вируса.