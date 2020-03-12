Министерство: нужно отложить олимпиады и соревнования

Министерство образования и науки считает нужным отложить общегосударственные олимпиады и соревнования.
Министерство образования и науки считает необходимым отложить все общегосударственные олимпиады и соревнования, поскольку риск распространения вируса COVID-19 является крайне высоким, сообщило министерство.
Если для олимпиады или соревнования не получится подобрать новое подходящее время, в этом году они не состоятся. Если не получится провести общегосударственную олимпиаду, направить представительство Эстонии на международную олимпиаду можно будет по прочим объективным показателям. Если такой возможности не будет, в этом году Эстония не будет создавать делегации.