Чт, 12.03.2020
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Министерство: нужно отложить олимпиады и соревнования

Так под микроскопом выглядит коронавирус 2019-nCoV.

ФОТО: Cdc/Cdc/ZUMAPRESS.com

Министерство образования и науки считает нужным отложить общегосударственные олимпиады и соревнования.

Министерство образования и науки считает необходимым отложить все общегосударственные олимпиады и соревнования, поскольку риск распространения вируса COVID-19 является крайне высоким, сообщило министерство.

Если для олимпиады или соревнования не получится подобрать новое подходящее время, в этом году они не состоятся. Если не получится провести общегосударственную олимпиаду, направить представительство Эстонии на международную олимпиаду можно будет по прочим объективным показателям. Если такой возможности не будет, в этом году Эстония не будет создавать делегации.

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