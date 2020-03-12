Объемы продаж продуктов питания в интернет-магазинах взлетели до небес

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Selver Риво Вески, по словам которого рост заказов начался в течение двух последних недель, но на этой неделе все прежние рекорды удвоились, а к четвергу даже утроились.

«Из числа сотрудников предприятия мы наняли дополнительные силы из магазинов, чтобы смягчить ситуацию со сроками своевременных поставок заказов клиентам. Первые свободные «окна» поставок в районах обслуживания в Харьюском и Рапласком уездах сейчас только в понедельник, а в Тартуском и Пярнуском уездах — в пятницу вечером», - пояснил Вески в интервью BNS.

По его словам, сотрудников предприятия инструктируют как в периоды распространение обычного гриппа.

«Мы беседуем с нашими курьерами и подчеркиваем каждый раз, что достаточный отдых, качественное питание и прогулки на свежем воздухе помогают укреплять иммунитет, равно как и общая личная гигиена. Как и в случае с любыми другими вирусными заболеваниями, сейчас особенно важно не входить в прямой контакт с людьми, имеющими очевидные симптомы инфекционного заболевания», - добавил Вески.

Курьеры системы E-Selver обязаны мыть руки после каждой очередной поездки и пользоваться дезинфицирующими средствами, установленными в фургонах для перевозки продуктов. Курьерам также рекомендовано не участвовать в крупных мероприятиях и дистанцироваться от очевидно больных людей.