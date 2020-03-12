Спортивная жизнь в мире остановилась

Ла Лига приняла решение приостановить чемпионат Испании из-за распространения коронавируса.

Турнир будет остановлен как минимум на два ближайших тура.

Решение было принято из-за введения карантина в «Реале», а также из-за возможного заражения игроков других клубов.

Ранее розыгрыш Серии А был приостановлен из-за тяжелой ситуации в Италии в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Спортивный клуб «Реал Мадрид» ввел карантин.

По информации LaSexta, один из игроков баскетбольной команды клуба сдал тест, выявивший присутствие коронавируса в организме. В связи с этим «Реал» задействует специальный протокол.

Карантин затронет как баскетбольную, так и футбольную команды мадридского клуба. Сегодняшняя утренняя тренировка футболистов была отменена.

Футбольная и баскетбольные команды «Реала» традиционно тренируются в центре в Вальдебебасе. Поэтому ограничительные меры распространяются на спортсменов из обоих игровых видов.

Футбольный «Реал» 13 марта должен был встретиться с «Эйбаром» в Ла Лиге, а 17 марта – с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Макларен» сообщил о том, что один из специалистов команды сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Команда снялась с Гран-при Австралии, который был запланирован на эти выходные.

«Член команды был протестирован и изолирован, как только проявились симптомы, теперь с ним работают представители местного здравоохранения. Команда сотрудничает с местными властями и помогает в расследовании и анализе.

Зак Браун, исполнительный директор «Макларена» и Андреас Зайдль, руководитель команды «Ф-1» проинформировали «Формулу-1» и ФИА об этом решении. Оно было принято в целях защиты не только работников «Макларена», но и соперников по чемпионату, болельщиков и акционеров «Формулы-1», – говорится в заявлении команды.

Ранее сообщалось, что власти Австралии готовы отменить Гран-при, если диагноз изолированных работников команд «Ф-1» подтвердится.

По информации журналиста Криса Мелденда, все четыре представителя «Хааса», изолированные с подозрением на коронавирус, сдали отрицательный тест.

«Спартак» принял решение не продавать билеты на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене».

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на следующей неделе», – говорится в сообщении клуба.

Ранее на подобные меры пошли ЦСКА и «Урал».

УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы турнир мог продолжиться в нормальном режиме, сообщает Il Messaggero.

Причина просьбы в том, что президент союза Александер Чеферин надеется провести соревнования под эгидой УЕФА, включая Евро-2020, так, как было запланировано.

Однако итальянские клубы отклонили данное предложение.