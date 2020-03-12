Концерн Fiat Chrysler Automobiles частично остановит производство машин в Италии из-за коронавируса

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) анонсировал временные приостановки производства в Италии для борьбы с распространением коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом сообщается на сайте FCA.
В сообщении уточняется, что заводы будут временно закрываться, если в этом возникнет необходимость, пишет Newsru.com. Также в FCA рассказали, что компания старается предотвратить распространение вируса среди сотрудников при помощи ряда мер, включая регулярную дезинфекцию рабочих мест, раздевалок, душевых и зон отдыха. Также в целях увеличения расстояние между сотрудниками концерн снизит плановые объемы производства. Ранее в FCA запустили программу по переводу офисных сотрудников на удаленную работу.
Ранее из-за коронавируса приостановили работу многие автозаводы в Китае и Южной Корее. Сейчас большинство из них возобновило производство машин.
Как пишет РБК, крупнейший итальянский автомобильный дилер Autotorino, который в 2019 году продал около 30 тыс. новых машин и более 20 тыс. подержанных, свернет свою деятельность минимум до 3 апреля. Это будет первая остановка в работе компании за ее более чем полувековую историю.
По последним данным в мире зарегистрировано свыше 126 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, почти 81 тыс. из них приходится на Китай. От заболевания умерло 4639 человек, а излечилось более 68 тыс. пациентов. В последние дни самое массовое распространение вируса Covid-19 наблюдается именно в Италии, где число заразившихся уже превысило 12 тыс. человек, а умерло 827 человек. При этом в Китае к настоящему времени распространение болезни удалось остановить.