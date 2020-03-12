Чт, 12.03.2020
Тут из-за кулис встает призрак Суворова, приговаривающий: «Мы – русские, какой восторг!» – но полиция безопасности загоняет его обратно. Николай Караев
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Организатор концерта Филиппа Киркорова в Таллинне пока не знает, состоится ли шоу
2

Фото ⟩ Организатор концерта Филиппа Киркорова в Таллинне пока не знает, состоится ли шоу

Филипп Киркоров

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Завтра, 13 марта в Таллинне должен состояться концерт Филиппа Киркорова. Поп-король собирался представить в столице Эстонии свое новое шоу #Цветнастроения, однако в связи с пандемией коронавируса, концерт может сорваться.

Организатор концерта Филиппа Киркорова в Эстонии пока не может дать четкого ответа, состоится шоу в Ледовом холле Тондираба или нет, поскольку правительство Эстонии на данный момент рассматривает вариант запрета публичных мероприятий в Эстонии, рассчитанных более, чем на 100 человек, под вопросом и введение чрезвычайного положения. Пока правительство лишь рекомендовало отменить публичные мероприятия с аудиторией более ста человек. Уже десятки мероприятий по всей Эстонии были перенесены на другие даты. 

По словам представителя Artmusic Kontserdiagentuur OÜ, сейчас пять фур стоят перед Тондираба и ожидают подтверждения, что концерт состоится, чтобы начать установку техники для проведения мероприятия.

Пять фур поп-короля России у ледового холла Tondiraba

ФОТО: Konstantin Sednev

"Мы ждем решения правительства", - сказали в Artmusic Kontserdiagentuur OÜ. 

В случае, если концерт будет отменен, фирма будет рассматривать возможность перенесения концерта на другие даты.

Этим утром на заседании в Рийгикогу депутат парламента Вилья Тоомаст удивилась, почему правительство еще не смогло сказать «нет» концерту Филиппа Киркорова. 

Премьер-министр Юри Ратас отметил утром, что поскольку чрезвычайной ситуации страна не объявила, правительство не может обязать отменить мероприятие. В случае чрезвычайного положения это было бы возможно. Но Ратас дал личный совет: «Я считаю, что проводить такие концерты в сегодняшней ситуации неправильно».

Должна ли Эстония объявлять чрезвычайную ситуацию или нет, к этому вопросу правительство вернулось на заседании, которое началось в 14:00.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ