Фото ⟩ Организатор концерта Филиппа Киркорова в Таллинне пока не знает, состоится ли шоу

Организатор концерта Филиппа Киркорова в Эстонии пока не может дать четкого ответа, состоится шоу в Ледовом холле Тондираба или нет, поскольку правительство Эстонии на данный момент рассматривает вариант запрета публичных мероприятий в Эстонии, рассчитанных более, чем на 100 человек, под вопросом и введение чрезвычайного положения. Пока правительство лишь рекомендовало отменить публичные мероприятия с аудиторией более ста человек. Уже десятки мероприятий по всей Эстонии были перенесены на другие даты.

По словам представителя Artmusic Kontserdiagentuur OÜ, сейчас пять фур стоят перед Тондираба и ожидают подтверждения, что концерт состоится, чтобы начать установку техники для проведения мероприятия.

Пять фур поп-короля России у ледового холла Tondiraba ФОТО: Konstantin Sednev

"Мы ждем решения правительства", - сказали в Artmusic Kontserdiagentuur OÜ.

В случае, если концерт будет отменен, фирма будет рассматривать возможность перенесения концерта на другие даты.

Этим утром на заседании в Рийгикогу депутат парламента Вилья Тоомаст удивилась, почему правительство еще не смогло сказать «нет» концерту Филиппа Киркорова.

Премьер-министр Юри Ратас отметил утром, что поскольку чрезвычайной ситуации страна не объявила, правительство не может обязать отменить мероприятие. В случае чрезвычайного положения это было бы возможно. Но Ратас дал личный совет: «Я считаю, что проводить такие концерты в сегодняшней ситуации неправильно».