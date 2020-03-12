Картина дня: выступление Ратаса, предупреждение Департамента здоровья и надвигающийся шторм

Ратас: мы не говорим об опасности чрезвычайной ситуации, сегодня мы на новом уровне – это и есть чрезвычайная ситуация

Правительство собралось сегодня в 9 утра на экстренное заседание кабмина, чтобы обсудить меры, необходимые для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. После этого премьер-министр выступит в Рийгикогу с политическим заявлением на эту тему. Читать далее...

Страх перед коронавирусом перевернул жизнь эстонских фирм с ног на голову

Эстонский производитель химических товаров и средств для дезинфекции Chemi-Pharm AS пару недель назад за несколько дней получил так много заказов, что их выполнение даст фирме примерно двухлетний оборот. Это было время, когда кризис коронавируса в Китае достиг высшей точки. И производитель муки Tartu Mill подтверждает, что в последние недели оборот вырос как минимум на 25 процентов. Читать далее...

США временно запретили въезд из Европы из-за коронавируса

Дональд Трамп распорядился с 13 марта ввести 30-дневный запрет на въезд из стран Европы, чтобы сдержать распространение коронавируса. Запрет не касается Великобритании. Читать далее...

Росту пенсий дан зеленый свет: с 1 апреля они повысятся на 8%

Правительство утвердило сегодня новый индекс государственной пенсии на 2020 год, который составит 1,080. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 8%. Вместе с внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости повысится на 45 евро. Читать далее...

В связи с риском заражения в общественном транспорте Таллинна вступают в силу изменения

В связи с распространением Covid-19 Tallinna Linnatransport AS запрещает покупать билеты у водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Читать далее...

МИД: жителям Эстонии не стоит планировать зарубежные поездки в ближайшие месяцы

Сегодня правительство обсуждало меры предотвращения распространения коронавируса и методы защиты населения Эстонии. В связи с чем Министерство иностранных дел обновляет свои общие рекомендации для жителей Эстонии и путешествующих в Эстонию. Читать далее...

Департамент здоровья: мы очень советуем отменить все международные мероприятия, в том числе концерт Филиппа Киркорова

Сегодня в 13.00 руководитель отдела экстренной медицины Мартин Кадай и руководитель Пыхьяского регионального отделения Эстер Эпик Департамента здоровья дали совместную пресс-конференцию, на которой прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Эстонии на данный момент. Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

Март Хельме: Эстонию можно закрыть в течение двух часов

Министр внутренних дел Март Хельме сказал в интервью Postimees, что Эстония способна закрыть страну в течение двух часов. «Мы закроем страну не в том смысле, что даже мышь через границу не проскочит, но усилим проверку состояния здоровья на границах, как это сейчас делают в Польше», - объяснил министр. Читать далее...

Объемы продаж продуктов питания в интернет-магазинах взлетели до небес