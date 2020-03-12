Министр народонаселения Рийна Солман отменила поездку в Санкт-Петербург

«Я руководствуюсь рекомендациями соответствующих ведомств, советующих при возможности отказаться от поездок за рубеж. Я уже давно хотела в рамках программы развития связей с зарубежными эстонцами познакомиться поближе с теми, кто работает и развивает эстонскую культуру на востоке от родины. Но предупреждение распространения эпидемии важнее командировки, нужно предотвратить вспышку этой болезни в Эстонии. Надеюсь поехать в Петербург в ближайшем будущем» - сообщила Солман в социальных сетях.

В субботу и воскресенье в Яановой церкви Санкт-Петербурга пройдёт собрание представительства церкви и богослужение. Министр Солман также намеревалась встретиться с генеральным консулом Карлом Эриком Лаантеэ Рейнтаммом, епископом Тийтом Салумяэ, директором концертного зала Яановой церкви Юри Лейтеном и проживающими в Петербурге эстонцами.