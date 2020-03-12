Математик Юхан Ару объясняет: почему коронавирус так опасен?

Теперь мы нашли упрощенную модель распространения вируса. Но как это соответствует реальности? Давайте еще раз посмотрим на начало статьи, но на этот раз высота строки будет означать не число заболевших, а его логарифм, то есть каждая точка представляет число M, где 2M = количество случаев заболевания. Если рост действительно экспоненциальный, линия должна быть довольно красивой и прямой - действительно, если мы возьмем логарифм экспоненциальной функции R0x, то это будет просто прямая линия x * log R0. Более того, прямой наклон дает нам значение постоянной воспроизведения R0. Теперь давайте посмотрим на этот новый рисунок:

Из диаграммы видно, что на самом деле все кривые напоминают рисованную прямую линию - есть маленькие искривления, но общее направление четкое и прямое. Таким образом, можно сделать вывод, что во всех описанных странах число случаев увеличивается в геометрической прогрессии. Более того, мы замечаем, что эти линии параллельны, то есть их наклоны более или менее одинаковы. Это означает, что заболевание распространяется одинаково во всех этих странах с довольно сопоставимой скоростью.

Более внимательно взглянув на цифры и графики, мы видим, что число случаев удваивается примерно за три дня, поэтому следующая упрощенная модель довольно точно описывает рост заболевания во всех странах: если 1 день - 1 больной, то 3N дней - около 2 {N} больных. Например, если бы то же самое произошло в Эстонии и распространение вируса не было бы остановлено, к концу марта было бы около 250 пациентов, к 10 апреля - 1000, к 20 апреля - примерно на 10 000, к концу апреля - 100 00, а с продолжением эпидемии теми же темпами к 10 мая в стране был бы уже миллион заболевших.

Конечно, в точности так не произойдет. На самом деле, распространение вируса замедляется само по себе. А именно, те, кто уже заражен, не могут быть повторно заражены, и поэтому вероятность заражения снижается; к тому же, как правило, принимаются более строгие новые меры по ограничению распространения, что опять же сдерживает распространение.

Например, снова посмотрев на рисунок 3, мы обнаружим, что в последние дни в линии, описывающей Южную Корею, наблюдается небольшой сдвиг - прямая линия изгибается, а экспоненциальный рост замедляется. Причина проста - некоторое время назад были приняты более строгие меры по снижению передачи заболевания, скорость размножения R0 начала снижаться, приблизившись к критическому значению 1, и экспоненциальный рост постепенно замедлился. В Италии строгие меры были начаты несколько дней назад, и, вероятно, экспоненциальный рост там тоже начнет замедляться.