В Финляндии отменили все мероприятия численностью более 500 человек до конца мая

По словам премьер-министра Санны Марин, граждане должны проявлять осторожность при общении с людьми, находящимися в группах риска. В обязательном порядке нужно сообщать в реестр МИД Финляндии о своих зарубежных поездках.

Правительство советует отказаться от всех необязательных занятий и мероприятий, в которых происходит близкий контакт многих людей.

Всего в Финляндии более сотни инфицированных пациентов.