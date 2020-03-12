Чт, 12.03.2020
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В Финляндии отменили все мероприятия численностью более 500 человек до конца мая

Премьер-министр Финляндии Санна Марин.

ФОТО: JUSSI NUKARI/AFP

Правительство Финляндии на проходящей сейчас пресс-конференции объявило о том, что до конца мая должны быть отменены все мероприятия, рассчитанные более чем на 500 человек, пишет Yle. 

По словам премьер-министра Санны Марин, граждане должны проявлять осторожность при общении с людьми, находящимися в группах риска. В обязательном порядке нужно сообщать в реестр МИД Финляндии о своих зарубежных поездках.

Правительство советует отказаться от всех необязательных занятий и мероприятий, в которых происходит близкий контакт многих людей.

Всего в Финляндии более сотни инфицированных пациентов. 

В Эстонии также рассматривается запрет на проведение мероприятий численностью более ста человек и введение чрезвычайного положения. К полудню 12 марта Департамент здоровья имеет информацию о 17 больных коронавирусом в Эстонии.

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