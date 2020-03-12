В Финляндии отменили все мероприятия численностью более 500 человек до конца мая

Правительство Финляндии на проходящей сейчас пресс-конференции объявило о том, что до конца мая должны быть отменены все мероприятия, рассчитанные более чем на 500 человек, пишет Yle.
По словам премьер-министра Санны Марин, граждане должны проявлять осторожность при общении с людьми, находящимися в группах риска. В обязательном порядке нужно сообщать в реестр МИД Финляндии о своих зарубежных поездках.
Правительство советует отказаться от всех необязательных занятий и мероприятий, в которых происходит близкий контакт многих людей.
Всего в Финляндии более сотни инфицированных пациентов.
В Эстонии также рассматривается запрет на проведение мероприятий численностью более ста человек и введение чрезвычайного положения. К полудню 12 марта Департамент здоровья имеет информацию о 17 больных коронавирусом в Эстонии.