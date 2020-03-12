Как коронавирус влияет на паромное и авиасообщение внутри Эстонии?

В среду на Сааремаа были обнаружены два случая заражения коронавирусом, под наблюдением находятся более 200 человек. Каковы текущие условия для путешествий?
В паромном сообщении идет мониторинг ситуации, но в настоящее время не планируется отменять рейсы.
Глава маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро сказала, что в целях безопасности пассажиров на паромах, курсирующих между островами и материком, используются дезинфицирующие средства и увеличивается частота проведения уборки.
"Мы будем следить за ситуацией и при необходимости принимать во внимание новые инструкции", - заверила Арро.
Пресс-секретарь региональной авиакомпании Transaviabalitika Рене Муст прокомментировал вопросы, связанные с авиасообщением с островами. По его словам, рейсы Transaviabalitika с материка на острова Хийумаа и Сааремаа и наоборот, пока проходят согласно запланированному графику. "Конечно, мы следуем всем рекомендациям Департамента здоровья и гарантируем, что наш самолет соответствует всем обычным гигиеническим требованиям", - подтвердил Муст.
Он выразил надежду, что карантин в отношении Сааремаа введен не будет, но если до этого дойдет, предприятие будет исходить из точки зрения и рекомендаций Департамента здоровья, а соответствующая оперативная информация о графике полетов появится на домашней странице компании https://sll.flights/