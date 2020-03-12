Школа в Эльва временно закрыла двери

Школы и детсады Выру сегодня закрыли в связи с тем, что на минувших выходных в Выру праздновался юбилей, и на празднике был как минимум один гость, у которого был выявлен коронавирус.

По данным волостной управы Эльва, на празднике был и тренер одного из спортивных клубов волости Эльва, который тоже заболел, хотя пока и неизвестно, заболел он гриппом или вирусом COVID-19. Результат его анализа будет готов в течение завтрашнего дня.

Для предотвращения возможного распространения коронавируса было принято решение закрыть гимназию в Эльва на один день.

Волостной старейшина сообщил, что спортивный клуб, где работает тренер, свяжется с каждым, кто мог контактировать с тренером.

Завтра вновь будет проведено собрание волостной управы Эльва, на котором будут приняты меры и сделаны дальнейшие шаги.