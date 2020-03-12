Чт, 12.03.2020
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Школа в Эльва временно закрыла двери

Эльваская гимназия

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Волостная управа Эльва и руководство Эльваской гимназии приняли решение, что завтра, 13 марта, в качестве превентивных мер распространения коронавируса школа на один день закроет свои двери.

Школы и детсады Выру сегодня закрыли в связи с тем, что на минувших выходных в Выру праздновался юбилей, и на празднике был как минимум один гость, у которого был выявлен коронавирус. 

По данным волостной управы Эльва, на празднике был и тренер одного из спортивных клубов волости Эльва, который тоже заболел, хотя пока и неизвестно, заболел он гриппом или вирусом COVID-19. Результат его анализа будет готов в течение завтрашнего дня.

Для предотвращения возможного распространения коронавируса было принято решение закрыть гимназию в Эльва на один день. 

Волостной старейшина сообщил, что спортивный клуб, где работает тренер, свяжется с каждым, кто мог контактировать с тренером. 

Завтра вновь будет проведено собрание волостной управы Эльва, на котором будут приняты меры и сделаны дальнейшие шаги.

С 16 марта по вопросам коронавируса можно звонить на кризисную линию 1247. На сайте Департамента здоровья есть все рекомендации. Пока есть возможность обращаться в скорую помощь или позвонить на линию консультирования семейных врачей 1220.

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