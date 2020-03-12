Экономический эксперт: нужно бояться не голода, а болезни

И хотя люди могут запасаться продуктами и всем, что необходимо для жизни, Витсур считает, что голода бояться не нужно: «С доставкой на дом еды мы в случае необходимости в любом случае справимся. Если и магазины в полном объеме работать не будут, будут работать склады и холодильники важнейших торговых сетей». Он добавил, что и в Китае эти два месяца умирали не от голода, а все же от болезни: «Поэтому единственное, что может помочь, это сведение до минимума контактов и ответственное поведение в случае заболевания».

Как вирус повлияет на экономику Эстонии, по словам Витсура, зависит, прежде всего, от того, охватит ли и насколько опасно коронавирус наших основных торговых партнеров: «Местные связанные с вирусом проблемы могут начаться, во-первых, тогда, когда болезнь начнет распространяться в ощутимых масштабах. Как это может произойти, этого мы не знаем». Дальнейшее зависит не только от нас: «Мы должны смотреть, что происходит в мировой экономике, на что формируется спрос, каким будем положение на рынке сырой нефти. Тут рисков больше, чем от распространения коронавируса». Он добавил, что признаки охлаждения можно было заметить уже давно.

Витсур видит, что, несмотря на неясные горизонты мы значительно лучше готовы к новому кризису, чем к предыдущему, который начался в 2008 году: «Но в этот раз мы не можем говорить только об экономической готовности. Нужно говорить и о том, насколько готово, разумно и способно себя контролировать наше общество и его институции в целом. Слишком сильно все же распространено отношение, что со мной ничего не случится».

Пальм: мы должны учиться на ошибках Италии

И Банк Эстонии в своем утреннем сообщении обратил внимание на то, что по сравнению с прошлым кризисом положение Эстонии лучше, поскольку в экономике страны сейчас нет большой разбалансировки. Например, во время прошлого кризиса рынок труда был перегрет, в строительном секторе был бум, а хозяйственные и предпринимательские резервы был значительно менее существенными, чем сейчас. Кроме того, экономика Эстонии в целом и финансовый в сектор находятся сейчас в более крепком положении, отметил Банк Эстонии.

Главный экономист банка Luminor Тыну Пальм пришел к выводу, что нужно учиться на ошибках Италии: «У нас, к счастью, если преимущество во времени, и мы можем избежать их ошибок. Нужно приготовиться к тяжелому учению, чтобы при необходимости было проще в бою». По его словам, нужно, прежде всего, ограничить крупные общественные собрания, и если нужно, перевести школы на удаленное обучение.

Пальм уверен, что распространение коронавируса не оставит нетронутым ни один экономический сектор: «Поэтому замедление уже идет, а доходы сокращаются практически у всех. На линии кризиса авиация, энергия, туризм и секторы, которые влияют на звенья поставок субподрядчиков». Он добавил, что в условиях кризиса нужно помогать тем, кто нуждается в помощи, и предпринимать шаги, которые помогут людям сохранить работу.

Кроме того, чтобы протянуть руку помощи оказавшимся в затруднении фирмам, нужно первым делом вложить деньги в какой-то сектор медицины или здравоохранения, чтобы остановить скорость распространения вируса и заставить его отступить.