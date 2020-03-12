Графики ⟩ Коронавирус и карантин: необходимо действовать сейчас!

Со всем тем, что сейчас происходит вокруг коронавируса, может оказаться очень сложным решить, что делать сегодня. Стоит ли подождать новой информации? Или сделать что-то уже сейчас? Что именно?
Вот то, что я собираюсь рассмотреть в этой статье со множеством таблиц, данных и моделей и множеством источников:
- Сколько случаев коронавируса будет в вашей зоне?
- Что произойдет, когда эти случаи станут реальностью?
- Что вы должны делать?
- Когда?
Когда вы закончите читать эту статью, вот что вы из нее вынесете:
Коронавирус уже идет к вам.
Он распространяется со скоростью, увеличивающейся по экспоненте: последовательно, а затем резко.
Это вопрос дней. Может быть, недели или двух.
Когда он придет, ваша система здравоохранения будет перегружена.
Ваших граждан будут лечить в коридорах.
Измотанные медработники будут падать от усталости. Некоторые умрут.
Они должны будут решать, какому пациенту дать кислород, а какой умрет.
Единственный способ предотвратить это – дистанцироваться от общения. Не завтра. Сегодня.
Это означает удержать как можно больше людей дома с этого момента.
Как политик, общественный лидер или бизнесмен вы имеете власть и ответственность, чтобы предотвратить это.
Вы можете опасаться сегодня: Что если я перереагирую? Люди будут смеяться надо мной? Они будут злиться на меня? Не буду ли я выглядеть глупо? Не будет ли лучше подождать, пока остальные предпримут эти шаги первыми? Наврежу ли я экономике слишком сильно?
Но через 2-4 недели, когда закроется целый мир, когда несколько драгоценных дней социального дистанцирования, которые вы разрешили, спасут жизни, а люди больше не будут вас критиковать. Они будут благодарить вас за правильное решение.
Ок, давайте сделаем это.
1. Сколько случаев коронавируса будет в вашей зоне?
Рост заболеваемости в стране
График 1: Общее количество случаев по всему миру
Общее количество случаев росло по экспоненте, пока Китай его не сдержал. Но потом вирус проник за его пределы, и теперь это пандемия, которую никто не может остановить.
График 2: Общее количество случаев за пределами Китая
На сегодня это во многом из-за Италии, Ирана и Южной Кореи:
График 3: Количество случаев коронавируса на страну (за исключением Китая)
В Южной Корее, Италии и Китае так много случаев, что трудно увидеть остальные страны, но давайте увеличим картинку, нажав на кнопку в правом углу.
График 4: Количество случаев коронавируса на страну (за исключением Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана)
Уже есть десятки стран, где рост идет по экспоненте. На сегодня это в основном западные страны.
График 5: Ежедневные темпы роста количества случаев между 5 и 6 марта
Если такие темпы роста сохранятся всего на неделю, вы получите вот это:
График 6: Прогноз по количеству случаев на страну (за исключением Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана)
Если вы хотите понять, что произойдет или как предотвратить это, вам нужно посмотреть на тех, кто уже прошел через вспышку эпидемии: Китай, восточные страны с опытом атипичной пневмонии и Италию.
Китай
График 7: Хронология событий в Хубэе
Это одна из самых важных таблиц.
В оранжевых столбцах она показывает официальное число случаев в провинции Хубэй: т.е. сколько случаев было диагностировано в тот день.
Серые столбцы показывают подлинное количество случаев коронавируса. Китайцы установили это, спрашивая пациентов во время диагностики, когда у них появились симптомы.
Особенно важно, что эти подлинные случаи в то время не были известны. Мы можем только догадываться о них задним числом:
Власти не знают, что у кого-то только что появились симптомы. Они узнают об этом, когда кто-то идет в врачу и ему ставят диагноз.
Что это значит? Оранжевые столбцы показывают то, что знали власти, а серые – то, что реально происходило.
21 января количество диагностированных случаев (оранжевый) взорвалось: около 100 новых случаев. В реальности в тот день было 1500 новых случаев, и их количество росло по экспоненте. Но власти этого не знали. Все, что они знали, - что там было 100 новых случаев этого заболевания.
Два дня спустя власти закрыли Ухань. На тот момент число диагностированных случаев составляло около 400. Запомните эту цифру: они приняли решение закрыть город при всего 400 новых случаях в день. В реальности там было 2500 новых случаев в тот день, но они этого не знали.
На следующий день были закрыты еще 15 городов в провинции Хубэй.
До 23 января, когда закрылся Ухань, вы можете увидеть в сером столбце: он растет по экспоненте. Подлинные случаи стремительно росли. Как только Ухань закрылся, рост замедлился. 24 января, когда были закрыты еще 15 городов, количество подлинных случаев (снова серый) заколебалось. Через два дня максимум подлинных случаев был достигнут и с тех пор их количество пошло вниз.
Заметим, что оранжевый столбец (официальное количество случаев) все еще рос по экспоненте. 12 дней оно выглядело так, будто все еще бешено росло. Но это было не так. Просто у больных появлялись более тяжелые симптомы и они чаще шли к врачу, и идентифицирующая их система тоже была сильнее.
Эта концепция официальных и подлинных случаев важна. Давайте запомним ее.
Остальные регионы Китая хорошо координировались китайским правительством, поэтому они предприняли немедленные жесткие меры. Вот результат:
График 8: Случаи коронавируса (китайские регионы за исключением Хубэя по сравнению с Италией, Ираном и Южной Кореей)
Каждая плоская линия – это китайский регион со случаями коронавируса. В каждом был потенциал экспоненциального роста, но благодаря своевременным мерам, предпринятым в конце января, все они остановили вирус, прежде чем он смог распространиться.
Тем временем у Южной Кореи, Италии и Ирана был целый месяц, чтобы сделать выводы, но они их не сделали. Они стали расти так же экспоненциально, как Хубэй, и к концу февраля обогнали любой из китайских регионов.
Восточные страны
В Южной Корее количество случаев резко возросло, но задумывались ли вы, почему этого не произошло в Японии, Тайване, Сингапуре, Таиланде или Гонконге?
График 9: Общее число случаев коронавируса за пределами Китая (страны с количеством случаев 50+ на 7 марта)
Все они пострадали от SARS в 2003-м и вынесли из этого урок. Они поняли, насколько заразно и смертельно это может быть, поэтому отнеслись к этому серьезно. Поэтому все их кривые, несмотря на то, что начали расти намного раньше, до сих пор не похожи на экспоненту.
Т.е. у нас есть истории о вспышке коронавируса, правительствах, осознающих угрозу и останавливающих ее. С остальными странами, однако, совсем иная история.
Прежде чем я перейду к ним, замечание относительно Южной Кореи: эта страна, видимо, стоит особняком. Коронавирус был остановлен для первых 30 случаев. Пациент 31 был супер-распространителем, который передал его тысячам человек. Поскольку вирус распространяется до того, как у людей появляются симптомы, к тому времени как власти осознали проблему, вирус вышел из-под контроля. Сейчас они расхлебывают последствия. Их попытки остановить вспышку оказывают, однако, воздействие: Италия уже опередила их по количеству случаев, а Иран обошел из 10 марта 2020.
Штат Вашингтон
Вы уже видели рост в западных странах и как плохо выглядят прогнозы всего на одну неделю. Теперь представьте, что сдерживания не было бы, как в Ухане или других азиатских странах, и вы получите колоссальную эпидемию.
Давайте взглянем на несколько случаев, таких как штат Вашингтон, Сан-Франциско, Париж и Мадрид.
График 10: Случаи и смертность в штате Вашингтон
Штат Вашингтон – это американский Ухань. Число случаев там растет по экспоненте. Сейчас это около 140.
Но случилось нечто интересное. Уровень смертности был выше крыши. В какой-то момент в штате было три случая и одна смерть.
Мы знаем, что в других местах уровень смертности от коронавируса составлял от 0,5% до 5% (далее подробнее). Как уровень смертности мог оказаться здесь равным 33%?
Оказалось, что вирус распространялся незамеченным неделями. Там было не только 3 случая. Просто власти знали о трех, а одна смерть от вируса была зафиксирована, поскольку чем серьезнее состояние, тем выше вероятность, что у человека возьмут анализ.
Это похоже на оранжевый и серый столбец в Китае: здесь они знали только об оранжевых (официальные случаи) и они выглядели хорошо: всего 3. Но в реальности их были сотни, возможно, тысячи.
Это проблема: Вы знаете только об официальных случаях, но не настоящих. Но вам нужны настоящие. Как вы можете предположить их количество? Выходит, что двумя способами. И у меня есть модель для обоих, т.е. вы тоже можете поиграть с цифрами.
Возьмем для начала смерти. Если у вас есть умершие в регионе, вы можете предположить текущее количество реальных случаев. Мы знаем приблизительно, сколько времени в среднем занимает у человека, пока он подхватит вирус и умрет (17,3 дня). Это означает, что человек, умерший в Вашингтоне 29 февраля, заразился 12 февраля.
Теперь вы знаете уровень смертности. Для этого сценария я беру 1% (детали обсудим потом). Это означает, около 12 февраля они уже были повсюду – около 100 случаев в регионе (один из которых кончился смертью через 17,3 дня).
Теперь возьмем среднее время удвоения для коронавируса. Это 6,2. Это значит, что через 17 дней, когда этот человек умер, число этих случаев должно было умножиться на 8 (=2^(17/6)). Это означает, что если вы не диагностируете все случаи, одна смерть сегодня означает 800 реальных случаев сегодня.
В Вашингтоне сегодня 22 смерти. Быстрый подсчет дает около 16 000 случаев коронавируса сегодня. Столько же, сколько официальных случаев в Италии и Иране вместе взятых.
Если мы взглянем на детали, мы поймем, что эти 19 смертей были из одного кластера, который мог не распространять вирус широко. Т.е. если мы примем эти 19 смертей за одну, общее количество смертей в штате – 4. Обновив модель, мы все равно получим около 3000 случаев сегодня.
Вывод – весьма вероятно, что сейчас в штате Вашингтон около 1100 случаев.
Ни один из этих подходов не совершенен, но все они несут один и тот же месидж: мы не знаем подлинного числа случаев, но оно намного больше официального. И это не сотни, а тысячи, а может, и больше.
Сан-Франциско
До 8 марта в Сан-Франциско не было ни одной смерти. Поэтому оказалось трудно понять, сколько подлинных случаев там было. Официально – 86. Но США проводят мало тестов, потому что не хватает средств. Страна решила создать свой собственный набор для тестирования, но оказалось, что он не работает.
Таким было количество тестов, проведенных в разных странах на 3 марта:
Турция, где нет ни одного случая коронавируса, провела в 10 раз больше тестов на жителя страны, чем США. Ситуация не лучше и сегодня, 8000 тесто в США, т.е. проверено около 4000 человек.
Таблица 10b: Количество анализов на коронавирус, проведенных в разных странах на миллион человек
Здесь вы можете использовать отношение официальных случаев к реальным. Как решить – какое? В Сан-Франциско они тестировали всех, кто путешествовал или контактировал с путешественниками, т.е. они знали большинство случаев, связанных с путешествиями, но не случаи распространения внутри сообщества. Имея представление о распространении в сообществе и при путешествиях, можно предположить, сколько там подлинных случаев.
Я взглянул на показатель Южной Кореи, где есть отличные данные. К тому моменту, как у них было 86 случаев, процент распространения внутри сообщества был равен 86% (86 и 86% - это совпадение).
По этой цифре вы можете высчитать количество подлинных случаев. Если в Сан-Франциско их сегодня 86, подлинная цифра должна быть около 600.
Франция и Париж
Франция объявила о 1400 случаев и 30 смертях. Используя два вышеупомянутых метода, можно подсчитать количество реальных случаев: между 24 000 и 140 000.
Подлинное количество случаев коронавируса во Франции сегодня может составлять от 24 000 до 140 000.
Позвольте мне повторить: количество подлинных случаев во Франции может быть на порядок или два больше, чем сообщается официально.
Не верите? Давайте еще раз взглянем на график Уханя.
График 11: Хронология событий в Хубэе
Если вы подведете итог оранжевых кривых до 22 января, вы получите 444 случая. А теперь добавьте все серые. Получится 12 000. Т.е. когда Ухань считал, что у него 444 случая, у него их было в 27 раз больше. В то время как Франция думает, что у нее 1400 случаев, их могут быть десятки тысяч.
Та же математика применима к Парижу. С 30 случаями в городе, подлинное количество вероятно составляет сотни, может, тысячи. С 300 случаев в Иль-де-Франс общее количество может превышать десятки тысяч.
Испания и Мадрид
В Испании цифры похожи на Францию (1200 случаев против 1400), в обеих по 30 смертей. Т.е. работают те же правила: в Испании уже около 20 000 случаев.
В округе Мадрида с 600 официальными случаями и 17 смертями подлинное количество случаев вероятно составляет от 10 000 до 60 000.
Если вы это читаете и говорите себе: «Невозможно, это не может быть правдой», просто подумайте об этом: при таких показателях Ухань уже был закрыт на карантин.
При таких же цифрах, как в США, Испании, Франции, Иране, Германии, Японии или Швейцарии, Ухань уже был закрыт на карантин.
И если вы говорите себе: «Ладно, Хубэй – всего лишь один регион», позвольте вам напомнить, что в нем проживает около 60 миллионов человек, больше чем в Испании и примерно столько же, сколько во Франции.
2. Что произойдет, если эти случаи коронавируса материализуются?
Таким образом, коронавирус уже здесь. Скрыт, но растет по экспоненте.
Что произойдет в наших странах, когда он ударит? Легко представить себе, потому что у нас уже есть несколько мест, где это происходит. Лучшие примеры – Хубэй и Италия.
Уровень смертности
ВОЗ называет уровень смертности в 3,4% (процент тех, кто заразился коронавирусом и умер). Эта цифра вырвана из контекста, поэтому я поясню.
График 12: Уровень смертности: Смерти / Общее число случаев
Она зависит от страны и момента: между 0,6% в Южной Корее и 4,4% в Иране. Так что это?
Есть два способа, чтобы рассчитать уровень смертности: это соотношение смертей/общего количества и смертей/излечившихся. Первое обычно недооценивают, потому что многие еще текущие случаи могут окончиться смертью. Второй переоценен, поскольку обычно смерть происходит быстрее выздоровления.
Я посмотрел, как оба они развивались со временем. Обе цифры сведутся к одному результату, когда случаи будут исчерпаны, т.е. если вы экстраполируете прошлые тенденции на будущее, вы сможете представить себе, каким будет уровень смертности.
Вот что вы видите в данных. Уровень смертности в Китае сейчас между 3,6 и 6,1%. Если вы спроецируете это на будущее, показатели сойдутся на 3,8-4%. Это в два раза больше текущего предположительного показателя и в 30 раз хуже, чем грипп.
Однако это построено на двух совершенно разных реальностях: Хубэе и остальном Китае.
График 13: Уровень смертности в Хубэе, Китай
Уровень смертности в Хубэе установится, вероятно, на 4,8%. В то время как в остальном Китае он будет составлять около 0,9%:
График 14: Уровень смертности в Китае за исключением Хубэя
Я также привел показатели для Ирана, Италии и Южной Кореи, стран, где достаточно смертей для того, чтобы сделать релевантный расчет.
График 15: Проекция смертности от коронавируса в Иране
График 16: Проекция смертности от коронавируса в Италии
График 17: Проекция смертности от коронавируса в Южной Корее
Количество смертей в Иране и Италии / общее количество случаев стремится к 3-4%. Думаю, около этих цифр этот показатель и остановится.
Южная Корея – самый интересный пример, поскольку две эти цифры совершенно не взаимосвязаны: смерти / общее количество случаев равно всего 0,6, но отношение смертей к закрытым случаям подскакивает до 48%. Предполагаю, что эта страна просто крайне осторожна: они проверяют каждого (с таким количеством текущих случаев уровень смертности кажется низким) и не закрывают случаи дольше (они закрывают их быстро, когда пациент мертв). Отношение смертей к количеству случаев колебалось около 0,5 с самого начала и предполагалось, что так и будет.
Последний релевантный пример – круизник Diamond Princess: с 706 случаями, 6 смертями и 100 выздоровлениями уровень смертности будет между 1% и 6,5%.
Можно сделать такой вывод:
- Страны, которые готовы, столкнутся с уровнем смертности от 0,5% (Южная Корея) до 0,7 (остальной Китай)
- В странах, которые не справятся с ситуацией, уровень смертности составит от 3 до 5%.
Взглянем на это иначе: страны, которые будут действовать быстро, могут уменьшить число смертей в десять раз. И это только то, что касается уровня смертности. Быстрые действия также резко сокращают количество случаев.
Страны, которые действуют быстро, могут уменьшить количество смертей минимум в 10 раз!
Что нужно стране, чтобы быть готовой?
Какой будет нагрузка на систему?
Примерно в 20% требуется госпитализация, 5% нуждаются в интенсивной терапии, 1% нуждается в очень интенсивной помощи, вентиляции легких и кислородных аппаратах.
Проблема в том, что вентиляторы легких и кислородные аппараты не так просто произвести или купить. Например, несколько лет назад в США было всего 250 кислородных аппаратов.
Таблица 18: Слайд с вебинара Американской больничной ассоциации о влиянии коронавируса на здравоохранение США в 2020 году.
Т.е. если у вас вдруг появится 100 000 инфицированных, многие из них захотят сдать анализ. Около 20 000 понадобится госпитализация, 5000 понадобится интенсивная терапия, а 1000 будут нужны специальные аппараты, которых сейчас не хватает. И это при всего 100 000 случаев.
И это без учета таких вещей, как маски. Такая страна, как США, имеет всего 1% от тех масок, которые ей нужны, чтобы покрыть потребность для медработников. Если одновременно появится много новых случаев, масок хватит на две недели.
Такие страны, как Япония, Южная Корея, Гонконг или Сингапур, равно как и другие регионы Китая, помимо Хубэя, подготовились и оказали то лечение, которое было нужно пациентам.
Но остальные западные страны, скорее, движутся в направлении Хубэя и Италии. Так что же там происходит?
Как выглядят несправляющиеся системы
Произошедшее в Хубэе и Италии выглядит очень похожим друг на друга. Хубэй построил две больницы за десять дней, но несмотря на это не справился.
И там, и там жаловались, что больницы наводнены пациентами. Их лечили везде: в коридорах, в приемных покоях…
Медработники часами ждали защитных костюмов, потому что их не хватало. В результате они не могли покинуть инфицированные территории часами. А когда им удавалось это сделать, они падали, обезвоженные и измученные. Смен больше не существует. Людей вытаскивали даже с пенсии, чтобы покрыть нехватку. Тех, кто не имел ни малейшего представления о том, как ухаживать за больными, за ночь обучали выполнять важнейшие роли. Каждый на связи, всегда.
Пока они не заболеют. А это происходит часто, потому что они постоянно подвергаются действию вируса, не имея защитного костюма. Когда это происходит, они должны находиться в карантине 14 дней, во время которого они не могут помогать другим. В лучшем случае они потеряны на две недели. Или мертвы.
Хуже всего в интенсивной терапии, где пациентам нужна вентиляция или кислородный аппарат. Ими невозможно поделиться, поэтому медработники должны решить, какой пациент будет пользоваться ими. Это означает в реальности, кто будет жить, а кто умрет.
Все это приводит систему к показателю смертности в 4% вместо 0,5%. Если вы хотите, чтобы так было в вашем городе или стране, ничего не делайте сегодня.
3. Что вы должны делать?
Сгладить кривую
Сейчас это пандемия. Ее нельзя избежать. Но мы можем уменьшить ее воздействие.
Некоторые страны являются образцами этого. Лучший – Тайвань, тесно связанный с Китаем, но все равно имеющий менее 50 случаев. Они вовремя приняли меры по сдерживанию вируса.
Они оказались в состоянии сдержать его, но у большинства стран не было таких знаний, и они не сумели. Теперь они играют в совершенно другую игру: смягчение. Им надо сделать этот вирус как можно менее опасным.
Если мы уменьшим заражение как можно больше, наша система здравоохранения сможет намного лучше справляться с имеющимися случаями, снизив уровень смертности. А в более отдаленной перспективе мы придем к тому, что остальное общество будет вакцинировано, а риск исчезнет. Т.е. наша цель – не устранить заражение коронавирусом, а отложить его.
Чем больше мы откладываем случаи, тем лучше система здравоохранения сможет функционировать, тем ниже будет уровень смертности, тем выше доля населения, которая будет вакцинирована до того, как будет инфицирована.
Как можно сгладить кривую?
Дистанцирование от общества
Очень простая и работающая вещь – это дистанцирование от общества.
Если вы вернетесь к графику Уханя, вы вспомните, что как только он был закрыт на карантин, число случаев стало снижаться. Поскольку люди не контактировали друг с другом, и вирус не распространялся.
Сейчас существует научный консенсус, согласно которому вирус может передаваться на расстоянии 2 метров, если кто-то кашляет. Иными словами, капли падают на землю и не инфицируют вас.
Худшая инфекция подхватывается с поверхностей: вирус живет на них часами или целые дни в зависимости от поверхности. Если он ведет себя, как грипп, он может жить неделями на металле, керамике и пластике. Т.е. такие вещи как дверные ручки, столы, кнопки лифта могут быть ужасными разносчиками инфекции.
Единственный способ действительно уменьшить это – дистанцирование от общества. Как можно больше люди должны оставаться дома, пока опасность не отступит.
Это уже было доказано в прошлом. А именно, во время эпидемии испанки в 1918 году.
Уроки 1918 года
График 19: Уровень смертности в 1918 году от пандемии гриппа в городах с разными мерами по социальной изоляции
Вы можете увидеть, как Филадельфия вовремя не отреагировала и смертность резко возросла. Сравните с Сент-Луисом, который справился.
А теперь взгляните на Денвер, который предпринял меры, а потом ослабил их. У них был двойной всплеск, причем второй сильнее первого.
График 20: Смертность в Денвере во время пандемии гриппа 1918 года
Если обобщить, вы получите следующее:
График 21: Смертность от пневмонии и простуды в зависимости от времени реакции системы здравоохранения
Эта таблица показывает, что во время эпидемии гриппа в США смертность зависела от того, как быстро принимались меры. Например, Сент-Луис предпринял их на шесть дней раньше Питтсбурга и там было менее половины смертей на жителя В среднем меры, принятые на 20 дней раньше, снижали смертность наполовину.
Италия, наконец, осознала это. Сначала они закрыли на карантин Ломбардию в воскресенье, а днем позже, в понедельник, осознали свои ошибку и решили закрыть всю страну.
Будем надеяться, мы увидим результаты в ближайшие дни. Однако, нам понадобится одна-две недели, чтобы увидеть это. Вспомним график Уханя: там была задержка в 12 дней между моментом, когда был объявлен карантин, и моментом, когда число официальных случаев стало снижаться.
Как могут политики внести свой вклад в социальное дистанцирование?
Если вы политик в регионе, затронутом коронавирусом, вы должны немедленно последовать примеру Италии и закрыть его на карантин.
Вот, что они приказали:
- Никто не может въехать или покинуть зону карантина, пока не будут доказаны семейные или рабочие причины.
- Передвижения внутри регионов следует избегать, пока не будет доказана срочная личная или рабочая причина, и что это нельзя отложить.
- Людям с симптомами (респираторная инфекция и температура) «весьма рекомендуется» остаться дома.
- Стандартное время отдыха для медработников приостановлено.
- Закрытие всех образовательных учреждений (школ, университетов), спортзалов, музеев, культурных и общественных центров, бассейнов и театров.
- Бары и рестораны открыты ограниченное время с 6 утра до 6 вечера, при этом соблюдается дистанция между людьми минимум в один метр.
- Все пабы и клубы должны быть закрыты.
- Вся коммерческая активность должна исходить из того, что дистанция между клиентами составляет не менее метра. Те, кто не может этого обеспечить, должны закрыться. Храмы могут остаться открытыми, пока могут гарантировать эту дистанцию.
- Визиты к родственникам и друзьям в больницы ограничены.
- Рабочие встречи должны быть отложены. Работа из дома должна поощряться.
- Все спортивные мероприятия и соревнования, общественные или частные, отменяются. Важные мероприятия могут происходить при закрытых дверях.
Это, по крайней мере, я бы приказал. Если вы не хотите быть в безопасности, продолжайте в духе Уханя. Люди могут жаловаться сейчас, но поблагодарят вас потом.
Весьма вероятно, что вы уже согласны со всем, что я сказал, и с самого начала вас интересовало лишь то, когда надо принимать каждое решение.
Заключение: цена промедления
Может показаться страшным принять решение сегодня, но вы не должны так думать.
График 22: Модель появления новых случаев коронавируса в зависимости от времени принятия мер по социальному дистанцированию
Эта теоретическая модель показывает два разных сообщества: одно не приняло мер по социальному дистанцированию, другое принимает их в день вспышки n, третье – в день вспышки n+1. Все цифры абсолютно вымышленные (я выбрал их, чтобы было похоже на то, что произошло в Хубэе с 6000 новых случаев ежедневно при худшем сценарии). Они иллюстрируют, насколько важен каждый день, когда что-то растет по экспоненте. Задержка в один день дает более долгий и высокий пик вспышки, а затем количество случаев стремится к нулю.
Как насчет кумулятивных случаев?
График 23: Модель кумулятивных случаев коронавирус в зависимости от времени принятия мер по социальному дистанцированию
В этой теоретической модели, которая напоминает Хубэй, каждый день ожидания дает на 40% случаев больше! Может быть, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23-го, они бы уменьшили число случаев на 20 000.
И помните, это лишь случаи. Смертность была бы намного выше, потому что было бы не просто на 40% смертей больше. Система здравоохранения претерпела бы еще худший коллапс, а смертность выросла бы в десять раз. Т.е. день разницы при принятии мер социального дистанцирования может окончиться резким скачком смертности в вашем сообществе.
Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете решение на день, вы распоряжаетесь не несколькими случаями. В вашем сообществе уже, возможно, сотни и тысячи случаев. Каждый день, когда нет социального дистанцирования, число этих случаев растет по экспоненте.
Возможно, это единственный раз за последнее десятилетие, когда, поделившись статьей, вы можете спасти жизни. Необходимо понять это, чтобы предотвратить катастрофу. Настало время действовать.