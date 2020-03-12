Графики ⟩ Коронавирус и карантин: необходимо действовать сейчас!

Вот то, что я собираюсь рассмотреть в этой статье со множеством таблиц, данных и моделей и множеством источников:

Сколько случаев коронавируса будет в вашей зоне?

Что произойдет, когда эти случаи станут реальностью?

Что вы должны делать?

Когда?

Когда вы закончите читать эту статью, вот что вы из нее вынесете:

Коронавирус уже идет к вам.

Он распространяется со скоростью, увеличивающейся по экспоненте: последовательно, а затем резко.

Это вопрос дней. Может быть, недели или двух.

Когда он придет, ваша система здравоохранения будет перегружена.

Ваших граждан будут лечить в коридорах.

Измотанные медработники будут падать от усталости. Некоторые умрут.

Они должны будут решать, какому пациенту дать кислород, а какой умрет.

Единственный способ предотвратить это – дистанцироваться от общения. Не завтра. Сегодня.

Это означает удержать как можно больше людей дома с этого момента.

Как политик, общественный лидер или бизнесмен вы имеете власть и ответственность, чтобы предотвратить это.

Вы можете опасаться сегодня: Что если я перереагирую? Люди будут смеяться надо мной? Они будут злиться на меня? Не буду ли я выглядеть глупо? Не будет ли лучше подождать, пока остальные предпримут эти шаги первыми? Наврежу ли я экономике слишком сильно?

Но через 2-4 недели, когда закроется целый мир, когда несколько драгоценных дней социального дистанцирования, которые вы разрешили, спасут жизни, а люди больше не будут вас критиковать. Они будут благодарить вас за правильное решение.

Ок, давайте сделаем это.

1. Сколько случаев коронавируса будет в вашей зоне?

Рост заболеваемости в стране

График 1: Общее количество случаев по всему миру

ФОТО: medium.com

Общее количество случаев росло по экспоненте, пока Китай его не сдержал. Но потом вирус проник за его пределы, и теперь это пандемия, которую никто не может остановить.

График 2: Общее количество случаев за пределами Китая

ФОТО: medium.com

На сегодня это во многом из-за Италии, Ирана и Южной Кореи:

График 3: Количество случаев коронавируса на страну (за исключением Китая)

ФОТО: medium.com

В Южной Корее, Италии и Китае так много случаев, что трудно увидеть остальные страны, но давайте увеличим картинку, нажав на кнопку в правом углу.

График 4: Количество случаев коронавируса на страну (за исключением Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана)

ФОТО: medium.com

Уже есть десятки стран, где рост идет по экспоненте. На сегодня это в основном западные страны.

График 5: Ежедневные темпы роста количества случаев между 5 и 6 марта

ФОТО: medium.com

Если такие темпы роста сохранятся всего на неделю, вы получите вот это:

График 6: Прогноз по количеству случаев на страну (за исключением Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана)

ФОТО: medium.com