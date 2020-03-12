В Medicum можно сдать пробу на коронавирус: цены не радуют

«Важно подчеркнуть, что возможности для взятия проб и их тестирования ограничены, поэтому до регистрации просим вас ответственно оценить, относитесь ли вы к группе риска. Это обеспечит нам возможность, в первую очередь помочь тем, кто действительно нуждается в данном тестировании и его результате», сказал Тынис Аллик, председатель правления Medicum. Аллик также подчеркнул, что данная услуга не предназначена для людей с респираторными симптомами, которых просят следовать действующим рекомендациям Департамента здоровья.

Отделение молекулярной диагностики Таллиннской лаборатории SYNLAB тестирует наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 (Coronavirus Desease 2019), из мазка, взятой из носоглотки. Этот метод одобрен ВОЗ и используется Департаментом здоровья.

Для человека, желающего провериться на коронавирус, важны следующие шаги:

для сдачи пробы забронируйте время, позвонив по телефонам 5722 1122 или 5722 1123 (по рабочим дням с 10:00 до 15:00)

во время регистрации Вас опросит медицинский работник и забронирует время для сдачи пробы

пробу можно сдать только в Ласнамяэ Medicum, Пунане 61, в забронированное время в изолированном кабинете с отдельным входом

на следующий день после сдачи пробы медсестра звонит пациенту, сообщает результат анализа и дает рекомендации относительно дальнейших действий. Все результаты тестов будут незамедлительно сообщены в Департамент здоровья и позднее их можно будет найти в электронной среде digilugu.ee

«Анализ будет взят из носоглотки квалифицированным медицинским работником. В Medicum для взятия пробы оборудована специальная комната с отдельным входом. Между взятием проб у приходящих друг за другом пациентов, все контактные поверхности очищаются, а также все, кто входит в комнату ожидания, получают маску для лица, в качестве меры предосторожности», поясняет председатель правления Medicum Тынис Аллик.

«Обращаем внимание, что в лабораториях и пунктах сдачи крови SYNLAB пробы для тестирования на коронавирус не берутся, для этого мы рекомендуем людям без симптомов звонить в Medicum, который готов к взятию пробы в изолированных условиях. Это поможет предотвратить распространие вируса в Эстонии», поясняет Райнар Аамисепп, председатель правления SYNLAB Eesti.