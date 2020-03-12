Первый заболевший с острова Сааремаа на сегодня чувствует себя хорошо

«В карантине нет ничего плохого, дел хватает», - признался он. Еду и другие предметы первой необходимости ему принесли за дверь, и он не выходил из дома с вечера субботы днем, когда у него поднялась температура.

К настоящему времени жара у него нет уже в течение нескольких дней. Также у него нет ни кашля ни насморка.

На этой неделе он не общался с другими сотрудниками редакции. Однако в прошлую среду он находился в спортивном зале Курессааре во время матча по волейболу между командами Италии и Сааремаа. В то же время заразился и менеджер волейбольной команды Ханнес Сепп, и из-за симптомов болезни к настоящему времени взяты пробы на коронавирус у многих находившихся на той игре островитян.

По данным Saarte Hääl, у жителя Сааремаа, который первым дал положительный тест, в субботу днем поднялась температура, и такое состояние сохранилось и в воскресенье. При этом, хотя кашель считается одним из наиболее существенных симптомов, у островитянина не было кашля.