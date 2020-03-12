Подать ходатайство о приеме ребенка в первый класс муниципальной школы можно до 15 марта

Подать заявление о приеме ребенка в первый класс муниципальной школы могут все, проживающие, по данным Регистра народонаселения, в Таллинне. Самый удобный способ подать заявление – выбрать среду eKool. Для регистрации и оформления заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ID-карты, мобильного ID или через банк. Если заявление подано посредством ресурса eKool, ответ о зачислении ребенка в первый класс школы по месту жительства придет не позднее 20 мая на электронную почту.

На данный момент в Таллинне 4376 детей, которые должны 1 сентября этого года отправиться в первый класс. В школах с общегородским приемом места получили 447 учеников, а их родителям больше не надо подавать ходатайства. Родители более 1600 детей еще не подали заявления.

Подать ходатайство очень важно, поскольку благодаря этому Департамент образования сможет получить информацию о том, какую школу выбрала та или иная семья, о языковых предпочтениях, а также том, в каких школах учатся сестры и братья будущего первоклассника. Муниципальная школа по месту жительства назначается ребенку даже если родители не подали соответствующего заявления. В этом случае чиновники исходят из имеющихся в Регистре народонаселения данных.

Соответственно Закону о гимназии и основной школе, а также порядку назначения муниципальной школы в городе Таллинне основным критерием при назначении школы является место жительства на основании данных Регистра народонаселения, обучение в этой же школе братьев или сестер. При возможности учитывается и пожелание родителей.

Родители, которые не планируют отдавать ребенка в муниципальную школу и предпочли ей государственную или частную школу, или же отправили ребенка учиться за рубеж, должны сообщить об этом в Таллиннский департамент образования. Это удобнее всего сделать на домашней странице департамента или по электронной почте. Также на домашней странице Департамента образования имеется вся необходимая информация, связанная с поступлением ребенка в первый класс. В случае необходимости на вопросы также ответят и специалисты отдела организации образования.