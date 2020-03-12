Готовящиеся к худшему рестораны и гостиницы просят у правительства помощи

Эстонский союз гостиниц и ресторанов обращается к правительству за помощью в связи с достигающим 70-ти процентов падением в секторе общепита и гостиничных услуг и просит власти об освобождении от налога с оборота до конца года, а также о возмещении из резерва Кассы по безработице до 80% заработной платы работников, находящихся в вынужденных отпусках или на карантине, пишет Postimees.
Правление Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL), который объединяет крупнейшие эстонские предприятия гостиничных услуг и общественного питания, попросило помощи у правительства.
Председатель правления союза Петер Роозе заявил, что союз прогнозирует снижение заполняемости гостиниц в марте на 60-70 процентов, основываясь на информации, полученной от его членов.
«Падение очень сильное, и в первую очередь оно достигло улиц; гостнницы и заведения общепита пострадали в первую очередь, но в целом страдает вся индустрия туризма и развлечений. Ситуация меняется так быстро, что нельзя исключать, что на новой неделе мы увидим самые первые пустые гостиницы. На практике это означает отправление людей в вынужденный отпуск, что является болезненным решением как для работников, так и для работодателей», - сказал Роозе.
По словам Роозе, отели и рестораны образцово следуют руководствам Департамента здоровья, поскольку это часть ДНК гостиниц и ресторанов. «К сожалению, на данный момент это не аргумент, потому что, если нет рейсов или мероприятий, не нужен и обслуживающий персонал», - сказал Роозе.
Предложения союза:
Компенсация из резерва Кассы по безработице государственной заработной платы работникам, находящимся в вынужденном отпуске или карантине, в размере до 80 процентов от средней заработной платы до конца года
Освободить отели и рестораны от налога с оборота до конца 2020 календарного года
Отменить налог на особые льготы
Отсрочка социального налога без дополнительных процентов и штрафов до конца 2020 календарного года
В сотрудничестве с Kredex предоставить компаниям, работающим в этом секторе, гарантии по текущим обязательствам и текущим активам, а также по кредитным выплатам.