Олимпийский огонь зажгли без зрителей

В четверг, 12 марта, в греческой Олимпии прошла церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти этим летом. По традиции огонь был зажжен от солнечных лучей в ходе театрализованной церемонии. Однако в этот раз из-за чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса церемония прошла без зрителей - на нее допустили только официальных лиц, передает Deutsche Welle.